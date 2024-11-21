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Міжнародна федерація плавання доволила російським командам участь у змаганнях

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Міжнародна федерація плавання доволила російським командам участь у змаганнях
Росіянам дозволили брати участь у змаганнях з плавання
фото з відкритих джерел

Раніше російські та білоруські плавці могли змагатися лише в індивідуальних дисциплінах

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у командних дисциплінах, хоча раніше вони могли змагатися тільки в індивідуальних. Про це повідомляє World Aquatics.

Спортсмени виступатимуть у нейтральному статусі, без національних символів, прапорів чи гімнів.

Це рішення стало продовженням політики, яку було оголошено у вересні 2023 року, і яка дозволяє участь російських та білоруських атлетів за певних умов.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України міжнародні спортивні організації запровадили жорсткі обмеження для спортсменів з цих країн. Однак поступово деякі федерації почали переглядати свої рішення, що викликало як підтримку, так і критику з боку міжнародної спільноти.

Таке рішення свідчить про спробу зберегти спортивні змагання поза політичним контекстом, але на тлі війни ці кроки залишаються суперечливими.

Україна та інші держави можуть сприйняти це як передчасне пом'якшення санкцій, що може вплинути на їхнє ставлення до участі в змаганнях під егідою World Aquatics.

Цей крок відображає загальну тенденцію серед міжнародних спортивних організацій, які намагаються знайти баланс між дотриманням Олімпійської хартії та складною геополітичною ситуацією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія буде відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

До слова, російський олімпійський чемпіон Микита Нагорний потрапив до списку санкцій Великої Британії. 

Раніше Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

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Теги: росія спорт санкції плавання жеребкування Україна обмеження

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