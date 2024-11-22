Протягом доби у Києві діятимуть графіки відключення світла

Обсяг і час обмежень можуть змінюватися протягом доби

Сьогодні, 22 листопада, діятимуть обмеження в подачі електроенергії через пошкодження енергооб’єктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» .

Графік відключень виглядає так:

6:00 – 7:00 — одна черга відключень.

7:00 – 18:00 — дві черги відключень.

18:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Зазначається, що енергетики активно працюють над усуненням наслідків атаки, щоб якомога швидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

Обсяг і час обмежень можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію слід перевіряти на офіційних ресурсах вашого обленерго.

Нагадаємо, столиця затвердила рекомендації щодо безпечного використання генераторів, які розробив Департамент територіального контролю міста Києва. Таке рішення підтримали депутати Київської міської ради під час пленарного засідання сьогодні, 21 листопада. . Мета документа – сформувати рекомендації для безпечного використання електрогенераторів з урахуванням пожежної безпеки та їхньої інтеграції в міське середовище.