Китай перекрив експорт деталей. Виробники дронів готуються до нової реальності

Ще раніше деякі китайські компанії, наприклад, Mugin Limited вводили заборони на використання своїх БпЛА у військових цілях

Бровді: Наслідки рішення Китаю будуть відчутні протягом наступних місяця – півтора

З 1 вересня Китай запровадив обмеження поставок компонентів для дронів та самих дронів. Це обмеження призведе до великих ризиків, заявив засновник та командир спеціального підрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр) на міжнародній конференції YES, йдеться у матеріалі «Главкома» .

«Вбачаю у цьому великі ризики. Адже наслідки цих обмежень ми зловимо протягом наступних місяця – півтора», – вважає військовий.

Водночас Бровді зауважує, що крім ризику, всі інші складові в українському війську «абсолютно реалізовані». «Причому, вибачте за порівняння, більшість цих засобів (складових) робиться з лайна і палок у, м'яко кажучи, не промислових масштабах і не на високотехнологічних лініях. Але не існує сьогодні у світі жодного виробника, який спроможний зробити 300-500 крилатих безпілотників, які долають 900 км углиб ворожої території, несучи на собі 60 кг і більше вибухової речовини, при чому які б коштували пів «Мерседеса» – десь $52 тис», - розʼяснив командир спецпідрозділу.

За його словами, все що зараз необхідно – цільове фінансування і підтримка виробників, адже їх чисельність вираховується сотнями.

«А поки до нас ті борти доходять (західне озброєння літаками, – «Главком»)… ми втрачаємо дуже багато часу», – вважає Роберт Бровді. Він додав, що у процесі отримання цього озброєння, у нарядах з'являються «дуже дивні вартості», лімітується можливість навчання. На думку командира, українські військові спроможні «навчитися літати на будь-чому», враховуючи багаторічний досвід.

Нагадаємо, Україна має можливості збільшити власне виробництво дронів, але це потребує для цього додаткового фінансування.

До слова, Міністерство оборони кодифікувало для потреб Збройних сил України новий дрон-бомбер українського виробництва під назвою «Чорна вдова».

Також на озброєнні наших бійців з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський.