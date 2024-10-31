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Санкції Китаю уразили американського виробника, який постачає дрони в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Санкції Китаю уразили американського виробника, який постачає дрони в Україну
Найбільший виробник дронів США шукає альтернативних постачальників через санкції, які заблокували постачання критично важливих компонентів
фото з відкритих джерел

Китай запровадив санкції 11 жовтня проти кількох американських компаній, включаючи приватну компанію Skydio, у відповідь на дозвіл Вашингтона на продаж бойових дронів Тайваню

Найбільший виробник дронів в Сполучених Штатах та їх постачальник для української армії Skydio поставав перед труднощами після того, як Китай ввів санкції, заборонивши китайським компаніям надавати компанії критично важливі компоненти.

Як розповіли виданню обізнані з ситуацією джерела, Skydio шукає альтернативних постачальників через санкції, які також заблокували постачання батарей від єдиного постачальника компанії. Компанія звернулася по допомогу до адміністрації Байдена. Минулого тижня генеральний директор Адам Брай зустрівся із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом і провів обговорення з високопосадовцями Білого дому.

Американські чиновники занепокоєні тим, що Китай може підірвати ланцюги поставок США та ускладнити постачання дронів, які використовуються для збору розвідданих в Україні.

«Цей момент став переломним для індустрії дронів. Якщо були якісь сумніви, ця дія чітко показує, що китайський уряд використовуватиме ланцюги поставок як зброю для просування своїх інтересів. Це спроба усунути провідну американську компанію дронів і посилити залежність світу від китайських постачальників дронів», – написав Брай у записці для клієнтів, яку отримала Financial Times.

Криза для Skydio підкреслює ризики, з якими стикаються американські компанії, що залежать від Китаю, і виникає на фоні занепокоєння іноземного бізнесу щодо використання Китаєм законів про безпеку для затримання місцевих працівників і проведення корпоративних рейдів.

Китай запровадив санкції 11 жовтня проти кількох американських компаній, включаючи приватну компанію Skydio, у відповідь на дозвіл Вашингтона на продаж бойових дронів Тайваню. Нещодавно Skydio отримала контракт з пожежною службою Тайваню. Санкції було введено до того, як Skydio встигла знайти альтернативних постачальників.

Одне з обізнаних джерел повідомило, що китайська влада відвідала постачальників Skydio, включаючи Dongguan Poweramp – дочірню компанію японської TDK, яка виробляє батареї для дронів, – і наказали їм припинити співпрацю. Згодом Skydio повідомила своїх клієнтів про обмеження кількості батарей, що постачаються разом із дронами через китайські санкції, і попередила, що нових постачальників не очікується до весни.

Skydio обговорює ситуацію з компаніями в Азії, зокрема в Тайвані. Одне джерело повідомило, що американські чиновники звернулися до азійських союзників для обговорення шляхів підтримки компанії. Skydio також контактувала з віцепрезидентом Тайваню Сяо Бі-ким щодо цього питання.

Компанія з Сан-Матео обслуговує корпоративних і державних клієнтів, включаючи армію США. Вона повідомила, що надіслала Україні понад 1 тис. дронів для збору розвідданих і допомоги у фіксації воєнних злочинів Росії. Skydio заявила, що її новітня модель X10 стала першим американським дроном, який пройшов українські випробування на захист від радіоелектронної боротьби, що ускладнює його глушіння, а Київ запросив тисячі таких дронів.

Skydio могла стала ціллю Пекіна, оскільки Конгрес США розглядає законопроєкт про заборону американцям використовувати дрони китайської компанії DJI, яка домінує на глобальному ринку комерційних дронів.

«Ми підозрюємо, що Skydio стала ціллю Пекіна, оскільки її, ймовірно, розглядають як конкурента DJI. Якщо є позитивний момент у цій ситуації, то це те, що ми можемо використати цей випадок, щоб прискорити диверсифікацію ланцюгів поставок дронів від Китаю», – сказав один американський чиновник.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують ще один пакет допомоги Україні. Він буде направлений на виробництво українських дронів.

Як повідомлялося, Україна вже тривалий час розробляє дрон, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранської розробки Shahed-136. Британська газета The Telegraph дізналася перші подробиці про те, яким буде український дрон-перехоплювач.

До слова, міністр оборони Ханно Певкур зустрінеться у листопаді з очільником українського Міноборони Рустемом Умєровим. Вони обговорять можливість закупівлі українського озброєння, зокрема дронів.

Теги: санкції безпілотник дрон США Китай

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