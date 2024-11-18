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Російський газ може надходити до Китаю новим маршрутом: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Російський газ може надходити до Китаю новим маршрутом: подробиці
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фото: Frank Augstein

Росія може відравляти через Казахстан близько 35 млрд кубометрів газу

Уряд Росії розглядає новий маршрут постачання газу до Китаю через Казахстан. Про це на міжнародному форумі «Росія та Китай – взаємовигідна співпраця» заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, пише Sputnik Казахстан.

«Потенційно розглядаємо зараз із китайськими друзями новий маршрут – через Казахстан, який може становити близько 35 млрд кубометрів газу», – сказав він.

Віце-прем'єр РФ нагадав, що зараз приблизно одна третина всього торговельно-економічного обороту займає енергетика. Зокрема, постачання нафти до Китаю в 2023 році склало 107 млн ​​тонн, що забезпечило 20% потреб країни в цьому ресурсі.

«Цього року Росія поставила до КНР близько 40 млрд. кубометрів газу. Газопровід «Сила Сибіру» вийде на максимальну потужність у 38 млрд кубометрів у 2025 році. Крім того, підписано угоду про будівництво нового газопроводу «далекосхідний маршрут» – продовження газопроводу «Сахалін – Хабаровськ –Владивосток» загальною потужністю 10 млрд. кубометрів. Проект планується завершити у 2027 році», – зазначив сказав Новак.

Нагадаємо, влітку 2023 року Чеська Республіка оголосила про повну відмову від російського природного газу та значно скоротила імпорт до мінімуму. Однак, за даними мережі, зараз країна імпортує хоча б частину російського палива через Словаччину.

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Теги: росія енергетика газ Китай Казахстан будівництво

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