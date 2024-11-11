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Гурток «юних техніків». Фахівець розповів, хто конструює нові російські дрони

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Гурток «юних техніків». Фахівець розповів, хто конструює нові російські дрони
Експерт: Кожен «шахед» програмується перед вильотом з низкою контрольних точок, що дозволяє йому маневрувати та діяти в нинішніх умовах
фото: tatarstan.ru/press

Сергій «Флеш» Бескрестнов: Росіяни залучили до удосконалення та експериментів з дронами студентів політехнічного коледжу в Єлабузі

Студенти коледжу в російському Єлабузі, які активно модифікують дрони, додають до них недорогі модеми, SIM-картки та інші елементи для відстеження польоту. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Усі ці доповнення робляться на рівні гуртка «юних техніків» – за нашою інформацією, цим займаються студенти з місцевого політехнічного коледжу в Єлабузі. Їм дали карт-бланш, і вони працюють в цьому напрямку: ми бачимо приклеєні антени, скотч, ізоленту, «ардуінку» (Arduino – компактна електронна плата для управління електродвигунами та датчиками)… Тобто це такі експерименти: «шахед» все одно летить, виконує своє завдання, а давайте ще дамо підліткам себе реалізувати та цю систему урізноманітнити та покращити», – пояснив Бескрестнов.

За словами експерта, останнім часом спостерігається активне використання дронів на екстремально низьких висотах, що ускладнює їх виявлення радіолокаційними системами ППО України.

Кожен «шахед» програмується перед вильотом з низкою контрольних точок, що дозволяє йому маневрувати та діяти в нинішніх умовах. Це дозволяє росіянам не лише контролювати маршрут польоту, але й збагачувати функціональність дронів експериментальними рішеннями, що спрощують атаки, пояснив фахівець зі зв'язку.

«Ми зі свого боку ведемо контргру, але різниця в тому, що ми працюємо на рівні великих операторів, де не так просто змінювати алгоритми та контрзаходи. А підліток сьогодні поставив на дрон одну сім-карту, завтра – дві і так далі, грається як хоче», – каже Бескрестнов.

Спочатку росіяни для відстеження польоту використовувалися дорогі супутникові трекери «Ірідіум», проте технологія виявилася занадто дорогою. Наразі акценти зміщуються на бюджетні модеми й SIM-картки, які можна легко масштабувати та розвивати, додав експерт.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ вполювали ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор» за понад $24 млн. Російська система була уражена FPV-дроном. Зовнішні екіпажі підрозділу «Перун» виявили та успішно знешкодили комплекс, коли той не був розгорнутий на бойовій позиції.

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Теги: безпілотник війна технології

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