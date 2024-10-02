Китайські компанії перетворили кобальт та літій на «нову нафту»

Bloomberg: Китай зламав ринок «важливих корисних копалин»

Під час енергетичної кризи стався стрибок цін на такі метали, як кобальт та літій, які широко застосовуються у виробництві акумуляторів для екологічно чистої енергетики. Однак проблема дефіциту була вирішена завдяки значному збільшенню виробництва та продажу цих металів китайськими компаніями. На Заході виникають побоювання, що Китай міг вжити цих дій не просто так. Про це пише Bloomberg.

«Мільярдер Ілон Маск назвав їх «новою нафтою», нарікаючи на їхню «шалену» вартість. Білий дім пропонував субсидії тим, хто міг збільшити постачання. Європейські політики обіцяли фінансову підтримку проєктам. Лише кілька місяців тому перспектива нестачі кобальту, літію та деяких інших металів викликала побоювання, оскільки ціни на елементи, необхідні для батарей, критично важливих для енергетичного переходу, зросли. Але Китай зруйнував ринок цих так званих критично важливих мінералів», – пише Bloomberg.

Китай домінує у виробництві кобальту та літію, посилюючи свій величезний вплив на акумулятори, необхідні для електромобілів та інших гаджетів. Гірше того, ціни впали настільки низько, що некитайським виробникам було б важко отримувати прибуток, що зменшило стимули для західних інвесторів будувати власні джерела видобутку.

«Очевидно, що енергетичний перехід означає набагато більший попит на певні товари, оскільки світові знадобляться мільйони нових високопродуктивних батарей. У той час як на більшість металів щорічно зростає попит на 2-3%, споживання кобальту та літію зростає на 10-20% на рік», – йдеться у статті.

Від останнього піку в 2022-2023 роках ціни на кобальт і літій впали більш ніж на 75% після того, як китайські шахтарі збільшили видобуток до рівнів, які раніше були неможливими. Кобальт, який довгий час вважався товаром, якому загрожує постійний дефіцит, зараз настільки поширений, що його ціна коливається біля 20-річного мінімуму.

«Падіння цін є ще одним ударом по одному з найбільш розкручених наративів про сировину — про те, що перехід на чисту електроенергію з викопного палива робить захмарні ціни на метали неминучими», – зазначає видання.

Нагадаємо, Китай домінує у світовому виробництві сонячних панелей, електромобілів і акумуляторів, усі вони значною мірою залежать від найважливіших мінералів. Однак залежність Китаю від імпорту цих найважливіших мінералів викликає серйозне занепокоєння для його лідерів. Вони побоюються, що їхні ланцюжки поставок можуть бути вразливими до збоїв або маніпуляцій з боку країн-конкурентів, таких як Сполучені Штати, що потенційно може загрожувати економічному та технологічному прогресу Китаю.