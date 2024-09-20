«Дефіциту більше немає». Міністр економіки Німеччини прокоментував відмову від російського газу

У Німеччині заявили про кінець енергетичної кризи

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек оголосив, що країна подолала енергетичну кризу, а дефіциту газу більше немає. Про це пише Bild.

«Відсутність російського газу більше не відчувається… Газу більше не бракує», – сказав він. Хабек вказав, що німецькі природні сховища газу давно заповнені, а всі планові показники виконані.

Водночас міністр зауважив, що ціни на газ у ФРН наразі є вищими, ніж до повномасштабної війни в Україні, але запевнив: це не спричинено дефіцитом.

Навіть, якби не було перебоїв з енергопостачанням без газу з Росії, – ціни все одно значно перевищують довоєнний рівень. Хабек також визнав це і сказав: «Ціни вищі, це стосується газу, але не тому, що у нас є дефіцит».

За словами Хабека, зростання цін на газ зумовлене спекою в Азії. Країни цієї частини світу закуповують скраплений природний газ для генерування електрики для кондиціонерів. Однак глава мінекономіки ФРН припускає: ціни на газ впадуть, коли звільнять додаткові обсяги газу й вони надійдуть на ринок країни. Він підкреслив, ціни на газ є «помірковано вищими, ніж у роки до пандемії».

Водночас, як нагадало видання, офіційно в Німеччині все ще діє стан підвищеної готовності в рамках газового плану на випадок надзвичайних ситуацій. Про це було оголошено в червні 2022 року після того, як Росія припинила поставки газу, щоб чинити тиск на Німеччину за підтримку України.

До слова, Відень, столиця Австрії, повністю відмовиться від російського газу. Це станеться вже у наступному 2025 році.

Нагадаємо, 24 червня Рада Європейського Союзу погодила 14-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ, спрямованих на енергетику, фінанси та торгівлю, і ускладнять обхід вже запроваджених обмежень ЄС. Він вперше містить норми, які стосуються газового сектору Росії. Нові санкції не забороняють країнам ЄС купувати російський скраплений газ, проте ускладнюють Росії торгівлю СПГ із третіми країнами. Проте саме Німеччина блокувала цей санкційний пакет.

Аби зменшити свою газову залежність від Москви, Берлін звернувся до Нігерії. Тепер вона постачатиме два відсотки свого зрідженого природного газу. Натомість Німеччина збільшить інвестиції у технології відновлюваних джерел енергії в Абуджу. Від початку повномасштабного вторгнення, частина скрапленого газу постачається з США.