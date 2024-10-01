Китай відкриє двері для мандрівників із чотирьох країн Європи

Китай встановить безвізовий режим із Португалією, Грецією, Кіпром та Словенією

За даними Державного управління у справах міграції КНР, Китай запроваджує безвізовий режим для громадян Португалії, Греції, Кіпру та Словенії. Про це пише China Daily.

«З метою подальшого розвитку обмінів Китай вирішив розширити коло безвізових країн та запровадити безвізову політику для власників звичайних паспортів із Португалії, Греції, Кіпру та Словенії, яким буде дозволено безвізовий в'їзд до Китаю з 15 жовтня 2024 року до 31 грудня 2025 року для ведення бізнесу, подорожей, відвідування родичів та транзитного проїзду через країну терміном не більше 15 днів», – йдеться у повідомленні.

Це рішення спрямоване на подальший розвиток міжнародних обмінів та залучення більшої кількості туристів із Європи. Речник Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь заявив, що Китай закликає відповідні країни надавати більше послуг зі спрощення візового режиму громадянам КНР.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Китай також змінив візові правила для низки країн Європи. Громадяни Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії, а також Малайзії, зможуть перебувати на території Китаю без візи 15 днів. Таким чином Китай намагається поліпшити туристичну привабливість країни після падемії.