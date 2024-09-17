Білий дім розкритикував коментар Маска про ймовірний замах на Трампа
Маск видалив скандальний допис після критики з боку Білого дому
Адміністрація президента США висловила критику на адресу відомого мільярдера та власника соцмережі Х (раніше Twitter) Ілона Маска через його коментарі, пов'язані з безпекою Джо Байдена та Камали Гарріс. Маск написав у своєму акаунті, запитуючи, чому на життя Дональда Трампа вже двічі намагалися вчинити замах, а Байден і Гарріс не стикалися з подібними ситуаціями. Про це повідомляє Axios.
Однак після численних звернень із закликом видалити публікацію, Маск вирішив її видалити, пояснюючи, що це був невдалий жарт.
«Це справедливо. Я не хочу робити те, що зробили вони, навіть жартом», – написав Маск.
Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс рішуче засудив подібну риторику, наголосивши, що будь-які прояви політичного насильства мають бути категорично засуджені, а не висміяні чи заохочені.
«Насильство треба лише засуджувати, а не заохочувати чи висміювати. Така риторика є безвідповідальною», – наголосив Бейтс.
Бейтс також нагадав, що після новин про замах на Трампа, Байден і Гарріс публічно засудили будь-які форми насильства і закликали до стриманості.
Нагадаємо, Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху.
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