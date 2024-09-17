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Білий дім розкритикував коментар Маска про ймовірний замах на Трампа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Білий дім розкритикував коментар Маска про ймовірний замах на Трампа
фото з відкритих джерел

Маск видалив скандальний допис після критики з боку Білого дому

Адміністрація президента США висловила критику на адресу відомого мільярдера та власника соцмережі Х (раніше Twitter) Ілона Маска через його коментарі, пов'язані з безпекою Джо Байдена та Камали Гарріс. Маск написав у своєму акаунті, запитуючи, чому на життя Дональда Трампа вже двічі намагалися вчинити замах, а Байден і Гарріс не стикалися з подібними ситуаціями. Про це повідомляє Axios.

Однак після численних звернень із закликом видалити публікацію, Маск вирішив її видалити, пояснюючи, що це був невдалий жарт.

«Це справедливо. Я не хочу робити те, що зробили вони, навіть жартом», – написав Маск.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс рішуче засудив подібну риторику, наголосивши, що будь-які прояви політичного насильства мають бути категорично засуджені, а не висміяні чи заохочені.

«Насильство треба лише засуджувати, а не заохочувати чи висміювати. Така риторика є безвідповідальною»,  – наголосив Бейтс.

Бейтс також нагадав, що після новин про замах на Трампа, Байден і Гарріс публічно засудили будь-які форми насильства і закликали до стриманості.

Нагадаємо, Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху.

Теги: Адміністрація Президента соцмережі Ілон Маск

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