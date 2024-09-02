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Президент Тайваню пропонує Китаю відібрати у РФ історичні землі на Далекому Сході

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Президент Тайваню пропонує Китаю відібрати у РФ історичні землі на Далекому Сході
Лай Цінде вважає, що якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то він також повинен повернути землі, передані Росії останньою китайською династією в 19 ст.
фото: Reuters

Лай Цінде: «Чому б не повернути окуповані Росією землі, підписані за Айгунським договором? Росія зараз перебуває в найслабшому становищі»

Президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у Росії «історичні» землі на Далекому Сході. За його словами, Росія наразі перебуває в слабкому становищі. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то він також повинен повернути землі, передані Росії останньою китайською династією в ХІХ столітті.

«Китай також має вимагати від Росії своїх «історичних» земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані Росією землі, підписані за Айгунським договором? Росія зараз перебуває в найслабшому становищі», – сказав Лай Цінде.

Цінде зазначив, що Китай цього не робить, але продовжує загрожувати анексією Тайваню. 

«Намір Китаю напасти і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить або робить якась одна людина або політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності», – сказав Лай.

Відносини між Тайванем та Китаєм

Відносини між Тайванем і Китаєм є складними та напруженими, зосередженими навколо питання суверенітету. Китай вважає Тайвань своєю провінцією і прагне до його об'єднання з материковим Китаєм, використовуючи як дипломатичний, так і військовий тиск. Тайвань, зі свого боку, фактично функціонує як незалежна держава з власним урядом, економікою та армією, хоча офіційно не проголошує незалежність, щоб уникнути ескалації конфлікту з Китаєм.

Китай активно працює над ізоляцією Тайваню на міжнародній арені, забороняючи йому брати участь у багатьох міжнародних організаціях і подіях. Тим часом Тайвань має підтримку з боку кількох країн, зокрема США, які постачають острову зброю для забезпечення його оборони.

Останнім часом напруга між Тайванем і Китаєм посилилася, зокрема через військові навчання та польоти китайських літаків поблизу тайванських кордонів.

Раніше повідомлялося, що Тайвань виділив $2 млн на відбудову українських міст. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву підписав меморандуми про взаєморозуміння з мером Харкова Ігорем Тереховим, мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем та головою правління мережі захисту національних інтересів ANTS, співзасновницею міжнародного центру перемоги України Ганною Гопко.

Теги: росія Китай окуповані території Тайвань

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