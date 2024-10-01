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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Китай вирішив віддзеркалити дії США – і виступити гравцем з боку Росії

glavcom.ua
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У Пекіна є всі можливості контролювати Путіна
колаж: glavcom.ua

«Глобальна шахівниця»: за дошкою США і Китай, Україна і Росія – фігури

Важливі, але тільки фігури. Формування Китаєм міжнародної платформи «Друзі миру» на противагу коаліції «Рамштайн» стало контрастним маркером для суті глобальних процесів.

З одного боку планетарної арени – Америка. У контексті російсько-української війни США тиснутимуть на нас задля прийняття необхідного їм рішення. У нас особливих варіантів, крім виконання настійливих рекомендацій союзників, нема. Ми повністю від них залежимо у питання оборони, перспектив повернення територій, правових міжнародних аспектів війни, санкційного тиску, прихистку наших біженців, супутникових розвідданих тощо.

А тепер Китай вирішив віддзеркалити дії Америки – і виступити гравцем з боку Росії, який диктуватиме Путіну, на що і коли погоджуватись у питанні припинення війни. Тим більше, у Пекіна є всі можливості контролювати Путіна: джерело «паралельного імпорту», напрямки збуту основної кількості нафти й газу, взагалі функціонування підсанкційної економіки.

І ресурси для ведення війни: шахеди, іранські ракети, північнокорейські ракети і снаряди на сьогодні становлять значну, а завтра становитимуть визначальну частку всієї застосовуваної проти нас зброї. Але Тегеран та Пхеньян – союзники Китаю, а не Росії, на Росії вони тільки заробляють, причому з дозволу Китаю і натурою. Сі достатньо дати відмашку на замороження поставок зброї – і «СВО» захлинеться без засобів ведення війни, бо власне виробництво і так невелике і неякісне, плюс санкції перекрили більшість шляхів постачання складників.

Але аж такий прихильник миру Сі такої відмашки досі не дав (хоча витягує з Росії чимдалі більше сировини за безцінь). Бо Сі плювати на Росію і Україну. Вони його цікавлять тільки як аргументи в глобальному протистоянні зі США, способи збереження масштабів експорту.

Отже, коли в рамках мирних переговорів йтиметься про якісь поступки – це будуть не поступки України Росії чи Росії Україні. Це будуть поступки Китаю Америці чи Америки Китаєві. І саме цього пробує домогтись Пекін формуванням власної коаліції (навіть дубльованої: БРІКС + «Друзі миру»).

От тільки Білий дім, хто би не сидів в Овальному кабінеті, не зацікавлений розмінювати свої глобальні інтереси і стратегічні задачі на дрібне питання перспектив України. Якщо вже йтиметься про якийсь компроміс з Китаєм, то це має зачіпати дійсно вагомі для США речі.

Загалом глобальна диспозиція напередодні виборів у США виглядає саме так: за нами – США і «Глобальний Захід» (з власними інтересами), за Росією – Китай і «Глобальний Південь» (так само з власними, а не російськими інтересами). Нас підштовхуватимуть до миру США, Росію – Китай. Шукаючи цим насправді власні глобальні компроміси.

Не слід забувати, що зміни «на землі» (як-от Курщина) міняють набір карт в руках глобальних гравців. І впливають на актуальність і масштаб певних поступок – територіальних, політичних чи економічних.

Отже, знов все виходить на те, що доля України в руках ЗСУ (а також СБУ і ГУР МОУ та їхніх дронів більшого радіуса дії).

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Джерело
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Теги: війна Україна санкції росія Китай

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Олексій Голобуцький

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