В Україні очікується подорожчання картоплі: яка ціна в столичних супермаркетах

Експерти стверджують, що зараз ціни на борщовий набір найдешевші в році, далі зростатимуть

Як прогнозують експерти, ціни на картоплю в Україні зростатимуть, наразі вони найдешевші в році. Серед основних причин здорожчання – літня посуха і не врожай.

«Ціна на картоплю в Україні дійшла майже свого піку і сильно змінюватися не буде. Це спричинено тим, що на західних територіях вже почали копати картоплю і ринок буде потроху наповнюватися. Висока ціна цього року сформована високою ціною минулого року, а також значною відсутністю опадів в цьому році, що спричинило затримки в копанні картоплі», – зазначила у коментарі Суспільному виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко.

Слова експертки підтверджує і економіст Олег Пендзин. На його думку, цього року ситуація буде достатньо важка. Через падіння середнього рівня доходів населення ринок об'єктивно переорієнтовується на дешевший сегмент, а дешевий сегмент – це овочі. За словами Пендзина, коли люди багатші, то їдять більше м'яса, а коли бідніші – більше овочів. Ця ситуація об'єктивно веде до збільшення попиту на хліб і картоплю. Але остаточно ситуація з ціною картоплі буде відома в жовтні, коли її викопають, резюмував він.

«У нас з вами по овочах ситуація погана. Коли ми беремо борщовий набір, маємо цибулю, моркву і картоплю. Це ті частинки борщового набору, які демонструють достатньо серйозний ріст. Морква десь 20%, цибуля 30 – 35%, картопля 10 – 12% – це те, що на сьогоднішній момент вже пішло вгору», – зазначив Пендзин.

Натомість «Главком» оцінив рівень цін на картоплю у столичних супермаркетах та на овочевих ятках. Варто зазначити, що ціни варіюються від 21 грн за кілограм і вище.

Приміром у мережі супермаркетів Novus кілограм картоплі можна купити за 26,99 грн та за 31,99 грн.

Натомість у «Сільпо» ціна за кілограм картоплі 27 грн та 32 грн, в залежності від сорту.

У мережі «Варус» кілограм картоплі коштує 24,90 грн, а у звичайній мережевій крамниці доведеться викласти 25 грн за картоплю.

А в цілому експерти стверджують, що західні і північні області не дуже постраждали від посухи і дозволили отримати достатні врожаї. Стосовно півдня, ситуація значно гірша, врожайність там значно постраждала і не є такою, якою планувалася. Це ж саме стосується східних областей, які також потерпали від засушливої погоди. Остаточні цифри, за словами Самойліченко, зараз сказати ще не можливо, бо копка картоплі триває.

Нагадаємо, у середині липня вартість картоплі становила 11-16 грн/кг, що на 26% дешевше, ніж тижнем раніше. У квітні оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 12-17 грн/кг ($0,30-0,43/кг). При цьому тоді картопля в Україні коштувала в середньому у 2,7 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.