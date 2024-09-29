Китай в ООН застеріг від розширення карти війни в Україні

Китай прагне миру і не хоче розширення війни в Україні

Представник Китаю, міністр закордонних справ Ван І, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, заявив, що Китай підтримує мирне врегулювання війни в Україні. Він підкреслив необхідність уникнення розширення бойових дій та наголосив на важливості переговорів для досягнення стабільного миру. Про це повідомило видання AP.

Ван І також застеріг від залучення до конфлікту нових регіонів та закликав до діалогу між сторонами.

«Головний пріоритет – не розширювати поле бою... Китай має намір відігравати конструктивну роль», – сказав Ван І на щорічній зустрічі лідерів Генеральної Асамблеї ООН. Він застеріг інші країни від «підливання олії у вогонь або використання ситуації з корисливою метою».

Відносини між Китаєм та Україною протягом останніх років залишаються на стабільному рівні, зосередженими переважно на економічній співпраці. Зокрема, Китай є важливим торговим партнером для України, а також займається питаннями розвитку інфраструктури та сільського господарства в країні.

Щодо Росії, Китай підтримує близькі відносини, але прагне зберігати нейтралітет у війні, закликаючи до діалогу та уникання ескалації. КНР неодноразово підкреслювала свою позицію невтручання у внутрішні справи інших держав і прагне грати роль посередника у глобальних конфліктах.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї підкреслив сильну стурбованість США щодо підтримки Китаєм оборонно-промислової бази Росії, заявивши, що розмови Пекіна про мир в Україні «не збігаються з діями».

До слова, на Заході вважають, що отримали докази таємного постачання зброї до Росії з Китаю. Такі дії КНР можуть означати ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Нагадаємо, союзники України отримали новий звіт, який підтверджує, що китайська компанія постачає Росії спеціалізовані військові безпілотники для випробувань в Україні.