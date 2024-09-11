Дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа: ключові тези

Трамп звинуватив демократів у тому, що при них збільшилася кількість нелегальних мігрантів, зросла злочинність

Камала Гарріс розкритикувала Трампа за те, шо він намагається дружити та домовлятися з диктаторами

Кандидатка у президенти США від «демократів» Камала Гарріс та кандидат у президенти від «республіканців» Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах, які організував телеканал ABC News.

«Главком» наводить основні теми, які обговорили кандидати у президенти та цитати Трампа та Гарріс.

Про війну в Україні

Обговорюючи питання війни, Дональд Трамп ухилився від питання про перемогу України. Однак вкотре повторив, що він одразу зупинить війну ще до того, як офіційно вступить на посаду президента США

«Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб перестали гинути люди. Ті цифри, які вам кажуть, не відповідають дійсності. Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші в Європи у такому обсязі», – заявив Трамп.

За його словами, чинний президент США Джо Байден «просто не має сміливості вимагати гроші у Європи, як я вимагав у Європи для НАТО».

«Я знаю Зеленського і Путіна, вони поважають мене, вони не поважають Байдена. Байден поняття не мав, як розмовляти з Путіним. Ми граємось на межі Третьої світової війни. Я вважаю, що в інтересах США припинити цю війну», – наголосив експрезидент США.

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У свою чергу Камала Гарріс розкритикувала Трампа за те, що він намагається дружити та домовлятися з диктаторами. Вона заявила, що якби Трамп був би зараз президентом, то диктатор Путін «вже сидів би у Києві та планував би напад на Польщу».

«Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід», – заявила Гарріс. Вона додала, що якщо Трамп став би президентом, він «просто відмовився б від цієї війни і від підтримки України».

Про економіку США

«Я зростала у родині, що належить до середнього класу, і я єдина кандидатка, яка хоче поліпшити становище середнього класу, малого бізнесу. Я планую знизити для них податки, в той час як Трамп хоче знизити податки лише для багатих», – заявила Камала Гарріс.

За її словами, 16 лауреатів Нобелівської премії сказали, що план Трампа щодо економіки призведе до жахливих наслідків. Експрезидент США також продавав Китаю технології, які дозволили їм посилити військову промисловість, наголосила Гарріс.

Дональд Трамп натомість заявив, що «останні чотири роки були катастрофою для країни».

«При мені економіка була найкращою за історію країни, і я поверну її. У неї немає плану щодо економіки, вона просто скопіювала те, що було у Байдена, там чотири речення. Вона марксистка, всі це знають», – наголосив Трамп.

Питання мігрантів

Трамп звинуватив демократів у тому, що при них збільшилася кількість нелегальних мігрантів, зросла злочинність, особливо «мігрантська злочинність».

«Вони дозволили злочинцям в'їжджати сюди. У Венесуелі знизився рівень злочинності, знаєте чому? Тому що всі їхні злочинці приїхали сюди. Тому що вона (Гарріс – ред.) дозволяє їм приїжджати сюди. Подивіться, що відбувається в наших містах? У Спрінгфілді мігранти їдять домашніх тварин наших жителів», – заявив Трамп.

Одна ведучий одразу зауважив, що за словами мера міста немає жодних доказів, що «домашніх тварин їдять мігранти».

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Ведучий також нагадав, що насильницька злочинність у країні знизилася. Трамп заявив, що це неправдива статистика.

На це Гарріс зауважила, що сам Трамп звинувачений в економічних і сексуальних злочинах: «Я підтримала законопроєкт про безпеку кордонів, це допомогло б нам боротися з торгівлею зброєю і наркотиками на кордоні США. А Трамп був проти цього законопроєкту».

Про штурм Капітолію

Дональд Трамп наголосив, що «ні про що не шкодує у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня».

«Я казав своїх прихильникам, що вони мають поводитися мирно та патріотично. Жодна людина не загинула з боку правоохоронців. Натомість поліцейських застрелив одну жінку, хоча не мав права в неї стріляти. Я не мав стосунку до штурму. Я не організовував його. Я пропонував Ненсі Пелосі посилити захист будівлі Конгресу, вона відмовилася. Я не визнаю, що програв вибори у 2020 році. Я отримав 75 млн голосів, що є найбільшим показником для чинного президента», – сказав експрезидент США.

Камала Гарріс натомість відповіла, що саме Трамп підбурив озброєний натовп штурмувати столицю.

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Про війну в Газі

Камала Гарріс заявила, що виступає за вирішення конфлікту між Ізраїлем й угрупованням ХАМАС на основі принципу «двох держав».

«За цим принципом, має бути безпека для ізраїльського народу, і рівно так само для палестинців», – сказала вона. Гарріс додала, що завжди буде надавати допомогу Ізраїлю, щоб він міг оборонятися, зокрема, проти Ірану. Однак, за її словами, «війна у Газі має закінчитися».

Дональд Трамп: «Якби я був президентом, війна б не розпочалася. Вона ненавидить Ізраїль. Вона відмовилася зустрічатися із Біньяміном Нетаньягу. Якщо вона стане президентом, Ізраїль перестане існувати через два роки. Коли я був президентом, Іран був банкрутом. Тепер в Ірану повно грошей, вони можуть ними розкидатися».

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Кандидати у президенти наприкінці дебатів заявили наступне:

Гарріс: «Сьогодні ви побачили два плани ведення країни – один веде вперед, а інший – назад. <…> Я хочу інвестувати в економіку майбутнього, підтримувати молоді родини та людей похилого віку, я буду президентом, який захищатиме наші фундаментальні права і свободи, зокрема, права жінок робити зі своїм тілом, що вони вважають важливим».

Трамп: «Вона почала з того, що вона збирається зробити те і це. Але вона працює вже 3,5 роки, і я хочу запитати, чому вона досі не зробила все це? <…> Ми – нація, що слабшає, над нами сміються по всьому світу. А вони цього не розуміють. У нас на ближньому сході йдуть війни, триває війна РФ і України, і незабаром прийде Третя світова війна».

Нагадаємо, Експрезидент США і кандидат на пост глави держави Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс не дав чіткої відповіді щодо перемоги України у протистоянні військової агресії з боку РФ.