Італія підтримала участь Росії та Китаю в Саміті миру, але з однією умовою

МЗС Італії назвало умову, за якої РФ може взяти участь у Саміті миру

Очільник італійського МЗС виступив за проведення саміту, в межах якого розгялдатиметься питання про припинення війни в Україні

Мілан підтримує участь РФ та Китаю в Саміті миру щодо України. Проте Москва не повинна вимагати капітуляції Києва. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Rai News.

Загалом італійський посадовець підтримав проведення Саміту миру, в межах якого буде можливий діалог про припинення війни в Україні.

«Я за мирну конференцію, у якій, як сказав сам Зеленський, мають брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка (КНР)», – підкреслив Таяні.

Але, на думку очільника італійського МЗС, на саміт миру РФ не повинна йти з вимогою капітуляції України.

«Я вважаю, що РФ має прийти на конференцію не з рішенням – капітуляція чи поразка України, бо інакше це не було б мирною угодою», – наголосив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни. Він відбудеться у листопаді.

Як відомо, перший Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня цього року на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин із РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.