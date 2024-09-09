«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи

Компанія Volkswagen поринула в кризу, але така ситуація не лише цього автогіганта

Вся європейська автомобільна промисловість перебуває у вкрай складній ситуації, якої ще не було. Таку думку висловив голова німецького концерну Volkswagen Олівер Блуме в інтерв'ю газеті Bild.

«Економічні умови стали ще складнішими, особливо для марки Volkswagen», – сказав він. Блуме констатував, що становище німецького концерну настільки серйозне, що «не можна просто все залишати так, як раніше», і «одного лише скорочення витрат зараз недостатньо», необхідні нові заходи. Які саме, він не уточнив.

«У Європі продається дедалі менше автомобілів. Одночасно на ринок стрімко проникають нові конкуренти з Азії», – заявив топ-менеджер.

Проте він запевнив, що Volkswagen залишається вірним Німеччині як економічному майданчику, на компанію в країні працювали цілі покоління. «У нас є співробітники, у яких ще діди працювали на Volkswagen. І я хочу, щоб їхні онуки продовжували працювати тут», – сказав Блуме.

Однак він зазначив, що концерну потрібно заощадити загалом близько 5 млрд євро. Виробництво, за словами голови компанії, почало обходитися дорожче, а прибуток падає.

Нагадаємо, низка світових ЗМІ на початку вересня повідомили, що Volkswagen допускає закриття заводів та звільнення співробітників у рамках прийнятої у 2023 році програми економії.

З погляду правління слід провести масштабну реструктуризацію марок групи Volkswagen AG. До того ж керівництво вважає, що поставленої мети щодо економії коштів не досягти за допомогою запланованого раніше скорочення робочих місць за рахунок часткового виходу працівників на пенсію та одноразових виплат. У зв'язку з цим керівництво ухвалило рішення припинити дію гарантій зайнятості, які з 1994 року прописані у трудових договорах.

До слова, доки європейські виробники бензинових авто втрачають позиції у змаганні за виробництво, покупці переходять на електричні автівки. Так, продажі електромобілів у Норвегії встановили новий світовий рекорд: серед нових автівок, придбаних жителями країни в серпні, на електромобілі припало 94%.

Зазначимо, наразі Китай підкорює авторинок Європи. Тисячі електромобілів прибувають до Німеччини.