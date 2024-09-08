Коли Маск відправить безпілотні кораблі на Марс? Названо строки

Перший космічний корабель без екіпажу приземлиться на Марсі упродовж п'яти років, а перші люди висадяться на Марс упродовж семи років

Через два роки Маск відправить перші кораблі на Марс без екіпажу

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія планує запустити перші безпілотні місії на Марс через два роки. Основна мета цих місій – перевірити, чи космічні кораблі можуть успішно і безпечно приземлитися на поверхню Марса.

Якщо ці випробування пройдуть успішно, SpaceX планує відправити перші місії з екіпажем на Марс через чотири роки після цього. Маск також зазначив, що після цього частота польотів на Марс буде збільшуватися в геометричній прогресії, з метою створення самодостатнього міста на Марсі приблизно через 20 років.

SpaceX розробляє ракету Starship спеціально для цих місій. У червні Starship успішно завершила повну випробувальну місію навколо Землі. Маск сподівається, що Starship допоможе SpaceX досягти своєї амбітної мети – створити потужний космічний корабель, який зможе доставляти людей і вантажі на Місяць вже до кінця цього десятиліття, а згодом – і на Марс.

Нагадаємо, запуск корабля Crew Dragon із космічними туристами знову відкладено: причина.