Єрмак назвав цілі на переговорах з американцями в Саудівській Аравії

Українська та американська делегації говоритимуть про завершення війни

Українська делегація прибула до Саудівської Аравії для переговорів з представниками Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака.

«Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами», – наголосив він.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, подальша допомога Україні залежатиме від результатів запланованих у Джидді переговорів.

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію. Сьогодні, 11 березня, пройде зустріч делегацій України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій.