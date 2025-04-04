У Пентагоні проведуть розслідування щодо повідомлень у Signal

Розлідування відбудеться як у Вашингтоні, так і в штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі

У Пентагоні проведуть розслідування щодо обговорення ударів по хуситах у Ємені

Виконувач обов’язків генерального інспектора Міністерства оборони США проведе розслідування щодо використання главою Пентагону Пітом Гегсетом додатку Signal для обговорення у груповому чаті з іншими високопосадовцями ударів по хуситах у Ємені минулого місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

У листі до Гегсета в.о. генерального інспектора Стівен Стеббінс написав, що мета перевірки – визначити, чи Гегсет та інші співробітники Пентагону «дотримувалися політики та процедур Міністерства оборони щодо використання комерційних програм обміну повідомленнями в службових цілях».

Розслідування також перевірить, чи дотримувався Гегсет вимог щодо класифікації та зберігання записів, йдеться у листі. Розлідування відбудеться як у Вашингтоні, так і в штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі.

Інформація, оприлюднена Гегсетом у чаті Signal, включаючи точний час ударів по хуситам і типи літаків і систем озброєнь, які будуть використані, була суворо секретною на момент, коли він її написав, повідомляє CNN. Гегсет поділився інформацією з групою, до якої входили віце-президент і радник з національної безпеки, за 30 хвилин до початку операції, як свідчать тексти, оприлюднені The Atlantic.

Стеббінс зазначив, що Гегсету, ймовірно, доведеться передати матеріали для розгляду в генеральну інспекцію.

Високопосадовці США заявили, що інформація, надіслана в текстових повідомленнях, не є секретною, речник Гегсета Шон Парнелл також заперечив, що будь-яка секретна інформація надсилалася.

«Ці додаткові повідомлення у чаті Signal підтверджують відсутність секретних матеріалів або військових планів. Міністерство лише інформувало групу про план, який вже реалізовувався і про який уже було повідомлено через офіційні канали. Американський народ бачить жалюгідні спроби The Atlantic відволікти увагу президента Трампа від програми національної безпеки», – сказав Парнелл минулого тижня.

Нагадаємо, Команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

Також відомо, Члени Ради національної безпеки президента Дональда Трампа, у тому числі радник з національної безпеки Майкл Волтц, використовували особисті акаунти Gmail для офіційних урядових справ.