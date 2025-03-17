Федеральні працівники стикнулися з незручностями в офісах та звинуватили Трампа

Працівники вважають, що погані умови в офісах – є частиною плану президента Трампа і його радника Ілона Маска скоротити чисельність державного апарату

Після того як президент Дональд Трамп наказав федеральним працівникам повернутися до офісів на постійну основу, багато з них зіткнулися з низкою проблем, що суттєво ускладнили їхню роботу. Відсутність робочих місць, проблеми з інтернет-з’єднанням і погані умови стали основними труднощами, з якими зіткнулися працівники в різних державних установах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами співробітників, в офісах відсутні столи та стільці, а деякі працівники змушені працювати прямо на підлозі. Крім того, в деяких випадках вони не мали доступу до необхідного обладнання та інтернету, і тому змушені використовувати свої особисті мобільні пристрої для підключення до урядових систем. Це створює серйозні труднощі у роботі та знижує продуктивність.

Деякі працівники також відзначають, що ситуація в офісах є не випадковою, а частиною стратегії уряду. Вони вважають, що погані умови створені навмисно, щоб зробити робоче середовище настільки неприємним, щоб працівники самі захотіли покинути свої посади. Це, на їхню думку, є частиною плану президента Трампа і його радника Ілона Маска скоротити чисельність державного апарату.

Незважаючи на ці труднощі, уряд стверджує, що повернення до офісів є необхідним для поліпшення співпраці та посилення ефективності роботи. Проте для багатьох працівників це стало справжнім викликом, який створює додатковий стрес і ускладнює виконання їхніх обов’язків.

Нагадаємо, у п’ятницю президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення «Голосу Америки». План має на меті значною мірою ліквідувати фінансоване державою ЗМІ, а також такі програми, як Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Variety.

«Цей наказ продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними», – йдеться в указі.

Некомерційна група активістів Комітет захисту журналістів розкритикувала цей наказ як «обурливий» і закликала членів Конгресу захистити «Голос Америки».

«Це обурливо, що Білий дім прагне знищити фінансоване Конгресом агентство, яке підтримує незалежну журналістику, яка кидає виклик наративам авторитарних режимів у всьому світі», – сказав Карлос Мартінес де ла Серна, програмний директор CPJ.