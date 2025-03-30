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«Не фінансуйте фашистів»: в Британії пройшли протести проти Маска і Tesla

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Не фінансуйте фашистів»: в Британії пройшли протести проти Маска і Tesla
Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla
фото з відкритих джерел

Протестувальники зібралися біля виставкового залу Tesla Park Royal у західному Лондоні в рамках глобального дня дій проти Ілона Маска

Демонстранти з плакатами, які закликають споживачів бойкотувати компанію Маска, зібралися біля автосалону у західному Лондоні. На акції протесту висять гасла «Не купуйте нацистські машини» та «Не фінансуйте фашистів». На великому банері, який був розміщений на сцені, написали: «Сигналь, якщо ненавидиш Ілона». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Standard.

Мітинг у Лондоні, який розпочався об 11 ранку в суботу, є частиною руху «Tesla Takedown» - масової кампанії, яка звинувачує Маска у використанні свого стану для «знищення демократії» та «подрібнення державних послуг». Подібні демонстрації були заплановані у більш ніж 200 локаціях Tesla по всьому світу, в тому числі майже 50 в одній лише Каліфорнії.

Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla, продати свої акції та приєднатися до місцевих пікетів у рамках, як вони описують, мирної кампанії з притягнення гендиректора-мільярдера до відповідальності.

«Ніхто не голосував за Ілона», – сказала організатор Bay Area Вікі Мюллер Олвера. «Він необраний супермільярдер і він бандит».

Tesla Takedown описує себе як децентралізований рух, що складається з місцевих груп, які планують «протестувати проти Tesla до тих пір, поки Ілон Маск продовжуватиме руйнувати державні послуги».

Нагадаємо, тарифи на імпорт автомобілів, які анонсував президент США Дональд Трамп, завдадуть збитків автовиробникам у всьому світі та піднімуть ціни для внутрішніх споживачів. Однак деякі із ситуації все ж вийдуть переможцями, як от мільярдер Ілон Маск.

Виробник електромобілів має великі заводи в Каліфорнії та Техасі, які роблять автомобілі для продажу в США, що більшою мірою ізолює його від нових мит Трампа на імпортні автомобілі та ключові компоненти.

При цьому Трамп наполягає на відсутності конфлікту інтересів, попри помітну роль генерального директора Tesla в адміністрації президента США.

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Теги: Tesla Велика Британія протест

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