Трамп назвав дату, коли відбудеться продаж TikTok

На цьому тижні спливає крайній термін для укладення угоди про продаж TikTok

Популярний серед американців додаток має придбати некитайський покупець

Президент США Дональд Трамп заявив, що до суботи має відбутись угода про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«У нас є багато потенційних покупців. Є величезний інтерес до Tiktok. Я хотів би, щоб Tiktok залишився живим», – заявив Трамп журналістам на Air Force One.

В січні Трамп зазначив 5 квітня крайнім терміном для TikTok, аби знайти некитайського покупця. Закон про заборону TikTok у США відтерміновано саме до цієї дати.

Як зазначили джерела видання, приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість зробити невелику міноритарну інвестицію в американську діяльність TikTok.

Blackstone веде переговори про співпрацю з некитайськими акціонерами ByteDance, зокрема з групами Susquehanna International та General Atlantic, щоб внести свіжий капітал для участі в торгах за американський бізнес TikTok.

У Вашингтоні стверджують, що TikTok належить ByteDance, і Пекін може використовувати додаток для проведення операцій впливу на Сполучені Штати та збору даних про американців.

Раніше Трамп заявив, що готовий продовжити крайній термін у квітні, якщо не буде досягнуто домовленості щодо програми для соціальних мереж.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду з китайським материнським підприємством TikTok ByteDance щодо продажу програми для коротких відео, якою користуються 170 мільйонів американців.

«Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або щось інше, щоб це зробити», – сказав Трамп журналістам.

Коментар Трампа свідчить про те, що продаж TikTok є пріоритетом для його адміністрації та достатньо важливим, щоб використовувати тарифи як конструкцію з Пекіном.