Медіа підрахували збитки, які завдали російській енергетиці удари України за пів року

Найчастіше українські дрони чи ракети уражали цілі на відстанях у діапазоні 100-150 кілометрів

Щонайменше 67% українських ударів виявилися успішними

Збитки від українських ударів по російській енергетиці за пів року – з 1 вересня 2024 року до 12 лютого 2025-го – становлять щонайменше 60 млрд рублів, або $658 млн. Це підрахувало «Радіо Свобода» спільно з українським проєктом Frontelligence Insight та групою волонтерів на основі понад 100 супутникових знімків, передає «Главком».

Крім того, за цей самий період було пошкоджено або повністю знищено десятки російських військових об'єктів.

Щонайменше 67% українських ударів виявилися успішними. У решті випадків результат атак залишається невідомим або довести причетність до них України неможливо.

Найчастіше українські дрони чи ракети уражали цілі на відстанях у діапазоні 100-150 кілометрів. Середня відстань до мети не перевищує 650 кілометрів.

У діапазоні дальності 850-900 кілометрів було всього чотири удари, три з яких припали на Чечню, ще один – на порт Усть-Луга в Ленінградській області. Декілька дронів успішно подолали відстань понад 1000 кілометрів.

Нагадаємо, вночі та рано вранці 20 березня росіяни поскаржились на серію вибухів в Саратовській області. Місцеві пабліки повідомляють, що горять нафтопереробні об'єкти в Енгельсі, передає «Главком».

Очевидці розповіли, що в районі місцевої нафтобази в Енгельсі виникла пожежа. У місцевих телеграм-каналах обговорюють версію, що це нібито горять уламки збитих безпілотників.

До слова, Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки, Ракетними військами і артилерією знищили два російські гелікоптери Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили спеціальних операцій.