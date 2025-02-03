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Українські дрони уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ – джерело

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українські дрони уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ – джерело
На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали
фото ілюстративне: росЗМІ

Це п'ята успішна операція з початку року проти російських підприємств

Дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Так, цієї ночі свою порцію «дронових санкцій» від Служби безпеки України отримали відразу два російські підприємства – Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод

Обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів РФ, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

За даними джерел, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО «забавовнили» факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21. На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали. 

«Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії РФ. Дронова санкційна політика доводить свою ефективність», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, цієї ночі невідомі дрони атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших газохімічних комплексів у Росії, розташованим на Астраханському газоконденсатному родовищі. Завод активно переробляє природний газ та газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 млрд м³ природного газу та 3,418 млн тонн нестабільного газового конденсату.

До слова, безпілотники 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем ЗСУ атакували насосну станцію нафтопроводу «Дружба» поблизу російсько-білоруського кордону в Брянській області. Об'єкт міг уразити новий український безпілотник.

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Теги: пожежа політика завод безпілотник пальне росія дрон СБУ

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