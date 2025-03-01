Атака дронів на Харків: кількість постраждалих значно збільшилась (фото)

Окупанти шахедами поранили 12 людей в Харкові

Російські загарбники здійснили масштабну атаку безпілотниками на Харків. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. Про це повідосляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що у Шевченківському районі є влучання БпЛА зафіксовано в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала шестирічна дівчинка. Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири жінки – пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства.

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У Київському районі безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам. Ще один БпЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік та шестирічний хлопчик отримали поранення від скла, ще один чоловік вдарився головою під час вибуху. Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС. Трьом співробітникам надано медичну допомогу: їм діагностували гостру реакцію на стрес.

У Новобаварському районі безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На щастя, там нікого не було. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

За процесуального керівництва Шевченківської, Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 1 березня атакували Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.