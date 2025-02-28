Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Для окупантів Покровськ перетворився на валізу без ручки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У противника немає жодних просувань
фото: zsu.gov.ua

Штурм Покровська розбив плани росіян на Донеччині

Покровський капкан. Політичне значення зрозуміле. З одного боку вихід на адміністративний кордон Донецької області, можна хоча б гіпотетично загрожувати Дніпру.

Ну а після успішного штурму вивільнені сили (бо йти на Дніпро ніхто не планував) кинути на штурм головної та останньої опорної агломерації України у Донецькій області. На Костянтинівку-Дружківку-Краматорськ-Слов'янськ.

Загалом, простий і геніальний план. Був. Тому що фантазувати про Костянтинівку і Краматорськ можна довго. Але на фразі «спершу швидко візьмемо Покровськ» весь розкішний план летить у смітник.

Для окупантів Покровськ перетворився на валізу без ручки. Взяти не можуть, кинути шкода. У противника немає жодних просувань. При цьому штурми йдуть у режимі 24 на 7. Інша справа, що ніяких виразних результатів цих штурмів немає.

Наступ забуксував і навіть утримання захоплених ділянок вимагає постійного закачування резервів. Судячи із завзятості, командування противника вже поквапилося доповісти про оточення (можливо, часткове) міста. І тепер просто не може дозволити собі відступати.

Наступ противника на Покровськ зайшов у глухий кут ще тиждень тому. Першим «дзвіночком» став невдалий штурм позицій 110 бригади, який закінчився не просто невдачею, а фіаско. 110-ка пішла вперед, і вибила противника з їхніх же позицій.

Далі таких повідомлень стало більше. Місяць противник пробивався до дороги Покровськ – Бахмут по 200 метрів на день зі страшними втратами. Пробилися, закріпилися, але... були з тріском і втратами вибиті назад.

У Котлиному, куди противник все-таки пробився, на них чекав справжній кошмар. В особі 25-ої бригади українських десантників. З Котлиного окупантів навіть не вибивали. Їх там розбирали просто на місці.

У результаті залишки штурмових груп противника спонтанно і самостійно ухвалили рішення відійти «на більш вигідні позиції». Подалі від недружньої десантури. Далі дуже жорстко противника вибили з Піщаного, з позицій біля річки Солоненька, з Успенівки.

При цьому противник не йде у глуху оборону, що було б логічним у цій ситуації. Вони щодня продовжують кидати все нові сили на штурм. Наче у них результативний наступ, а не масовий падіж худоби.

При цьому у загальній кількості російських військових на напрямку, зібрати необхідну кількість штурмовиків все складніше. Саме штурмові групи масово полягли раніше.

Очевидно, що для досягнення результату резервів на місці вже не вистачає. Необхідно перекидати з напрямків поруч. З Новопавлівського? З Костянтинівського? Але там дуже жорстка ситуація. І спроби зняти звідти значні закінчаться українським контрударом.

Яка там повна окупація Донецької області? Не скрутити б шию і не покотитися б назад. Загалом, фраза «Побачити Париж і померти» вкотре стала для Росії пророчою. Просто цього разу у слові Париж вони припустилися багато помилок. І вийшло Покровськ. На загальний результат це не впливає.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Донбас війна Україна окупація наступ штурм Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
ЗСУ паралізувало російський наступ під Покровськом: огляд з фронту
Вчора, 14:50
Окупант вивіз дівчину в Росію, зачинив її в квартирі, забрав документи й телефон
Російський військовий зґвалтував українку під час окупації і зробив своєю рабинею в РФ
29 сiчня, 23:48
Рятувальну місію організувала Українська мережа за права дитини
Україна повернула брата та сестру, які все життя провели в окупації
1 лютого, 03:29
Звіт ISW щодо війни в Україні 4 лютого
Російські війська просунулися під Куп’янськ – карти ISW
5 лютого, 05:49
Вихованка Скакун поїхала в окупований Бердянськ і вивезла маму на підконтрольну Україні територію, але...
Мати української важкоатлетки після лікування в Запоріжжі повернулася в окупацію
10 лютого, 19:54
Окупанти модернізують цензуру на захоплених територіях: деталі від розвідки
Окупанти модернізують цензуру на захоплених територіях: деталі від розвідки
6 лютого, 16:06
Омбудсмен повідомив, скільки українських дітей перебувають в окупації
Омбудсмен повідомив, скільки українських дітей перебувають в окупації
13 лютого, 04:59
фото: Суспільне Дніпро
«Дорога життя»: у якому стані шлях евакуації з Покровського напрямку
25 лютого, 05:18
Окупанти продовжують терор українців
В окупованій Авдіївці створено фільтраційний пункт у багатоповерхівці
Вчора, 02:57

Кирило Сазонов

Для окупантів Покровськ перетворився на валізу без ручки
Для окупантів Покровськ перетворився на валізу без ручки
Мир за 100 днів – ілюзія, яка шкодить Україні
Мир за 100 днів – ілюзія, яка шкодить Україні
Що має зробити Україна, аби біженці повернулися?
Що має зробити Україна, аби біженці повернулися?
Три сценарії завершення війни: що чекає на Росію та Україну?
Три сценарії завершення війни: що чекає на Росію та Україну?
Лиманський напрямок. Чому ворогу не вдається просунутися далі?
Лиманський напрямок. Чому ворогу не вдається просунутися далі?
Штурм Покровська. Що стоїть за стратегією ворога та як реагують ЗСУ?
Штурм Покровська. Що стоїть за стратегією ворога та як реагують ЗСУ?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
7553
Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?
4939
На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного
4750
Систематичне отримання хабарів від підприємців. На Київщині отримав підозру податковий чиновник
3506
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Заява Центру протидії дезінформації

Новини

«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Сьогодні, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Сьогодні, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Вчора, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Вчора, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua