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ЗСУ знищили чотири ворожі гелікоптери на території самої РФ

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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ЗСУ знищили чотири ворожі гелікоптери на території самої РФ
Всі гелікоптери були знищені ракетними ударами в тил ворога
фото з відкритих джерел

Ка-52 та Мі-8 були ліквідовані на Білгородщині

Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки, Ракетними військами і артилерією знищили два російські гелікоптери Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили спеціальних операцій. 

Як зауважили у ССО, всі гелікоптери знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив замасковану позицію для швидкого переміщення бортів та раптових атак на Сили безпеки та оборони України. 

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства ноборони України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Це сталося під час бою у Чорному морі поблизу кримського мису Тарханкут.

Також «Главком» повідомляв, що у березні цього року у Ленінградській області РФ впав гелікоптер Мі-28, що виконував навчально-тренувальний політ. Його екіпаж загинув.

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Теги: ЗСУ гелікоптер ГУР

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