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Франція та Британія пропонують місячне перемир’я в Україні: яка його мета

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Франція та Британія пропонують місячне перемир’я в Україні: яка його мета
У Лондоні завершився екстрений саміт щодо питань війни в Україні
фото: NTB/Javad Parsa/via REUTERS

Пропонується «перемир’я в повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі»

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейський план припинення бойових дій передбачає обмежене перемир’я на місяць. Цей місяць потрібен, щоб досягти переговорів, які триватимуть кілька тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю виданню Le Figaro, яке цитує Le Parisien.

За словами французького лідера, разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вони пропонують «перемир’я в повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі».

Макрон пояснив, що лінія фронту еквівалентна відстані від Парижу до Будапешта, а тому дотримання припинення вогню на землі було б «дуже важко перевірити». Він додав, що припинення вогню стане першим етапом, а наступним буде – розгортання військ на землі для забезпечення миру. 

Водночас Макрон наголосив, що «найближчими тижнями» європейських військ на українській землі не буде. Цей місяць потрібен, щоб досягти переговорів, які триватимуть кілька тижнів, сказав глава Франції.

Нагадаємо, у Лондоні завершився екстрений саміт щодо питань війни в Україні. На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський. Після саміту прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив на пресконференції та повідомив про підсумки саміту.

«Главком» зібрав головні тези з пресконференції Стармера, а також головні заяви європейських лідерів за підсумками саміту щодо України у Лондоні.

До слова, поблизу Ланкастер-хаусу, де відбувся саміт, зібрались сотні людей на мітинг для підтримки України. 

Водночас країни Балтії «дуже незадоволені» тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України, що відбудеться 2 березня в Лондоні. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на Sky News. Співрозмовник видання попередив, що Москва «із зацікавленістю» помітить, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з-поміж учасників саміту.

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Теги: росія війна фронт

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