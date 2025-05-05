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Невідомі кинули під ноги Туску димову шашку на заході у Нідерландах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Невідомі кинули під ноги Туску димову шашку на заході у Нідерландах
5 травня Дональд Туск взяв участь у святкуванні 80 річниці з Дня визволення Нідерландів, присвяченого завершенню німецької окупації
фото: Albert Zawada /PAP

Нідерландські медіа вже повідомили про п'ятьох заарештованих осіб

Під час святкування Дня визволення у Нідерландах, де Дональд Туск та його нідерландський колега Дік Схоф мали запалити так зване «полум'я визволення», хтось із натовпу жбурнув до ніг прем'єра Польщі фаєр. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Так, 5 травня Дональд Туск взяв участь у святкуванні 80 річниці з Дня визволення Нідерландів, присвяченого завершенню німецької окупації.

Під час церемонії до ніг польського прем'єр-міністра впав фаєр, який хтось жбурнув з натовпу, окремі люди з якого тримали плакати з критикою війни в секторі Газа. Туска миттєво зняли зі сцени.

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Видання зазначає, що цей інцидент міг бути спрямований проти польського прем'єра. Водночас під час попередньої частини церемонії, коли виступав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, деякі люди вигукували пропалестинські гасла. Нідерландські медіа повідомили про п'ятьох заарештованих осіб.

До слова, у центрі Копенгагена автомобіль в’їхав у натовп. Постраждали щонайменше 12 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.

Інцидент стався на мосту королеви Луїзи, де неподалік розташовані кафе та торгові заклади. Унаслідок ДТП травмованих доправили до лікарні, один з них перебуває у критичному стані.

Ще 21 людині надали психологічну допомогу в лікарні Біспеб'єрг. Як повідомив інспектор поліції Копенгагена Томмі Лаурсен, це переважно свідки, які перебували поруч і могли відчути загрозу для власного життя.

Як повідомлялося, у Ванкувері під час вуличного фестивалю Lapu Lapu Day автомобіль збив натовп, у результаті чого дев'ятеро людей загинули.

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Теги: Нідерланди Дональд Туск

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