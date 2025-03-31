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Нідерланди проспонсорують «лінію безпілотників» для України

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Нідерланди проспонсорують «лінію безпілотників» для України
Ініціатива є частиною ширшого пакета допомоги Україні
фото: Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів під час візиту до Києва оголосив про надання фінансової допомоги для України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що Амстердам виділить Україні €500 мільйонів на реалізацію масштабного проєкту «Лінія дронів». Ця ініціатива є частиною ширшого пакета допомоги Україні, спрямованого на зміцнення її обороноздатності в умовах триваючої агресії з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рубена Брекельманса.

Під час зустрічі Брекельманс у Києві зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим обговорили стратегічне партнерство країн.

«Я повідомив йому (Рустему Умєрову – ред.) щодо прискореної підтримки обсягом €2 мільярди у 2025 році», – зазначив Брекельманс.

Що таке «Лінія дронів»?

Проєкт «Лінія дронів» був ініційований Україною для розвитку сучасних безпілотних систем, які відіграють ключову роль у сучасній війні. В основі створення мережі спеціалізованих підрозділів, оснащених передовими безпілотними літальними апаратами (БПЛА), які забезпечують піхоті повітряний супровід, прикриття та можливість виявляти й знищувати цілі на відстані до 10-15 км. Це дозволяє створити так звану «killzone», де ворог не може просуватися без значних втрат.

Проєкт також передбачає масштабування найефективніших рішень у використанні дронів, розвиток інфраструктури для їхнього виробництва та обслуговування, а також навчання операторів і технічних спеціалістів. До ініціативи вже долучилися провідні підрозділи Збройних сил України, такі як «Рарог», «К-2», «Фенікс», «Ахіллес» та «Птахи Мадяра».

Нагадаємо, Швеція надасть додаткові €7 мільйонів на розмінування та дрони для України у рамках формату «Рамштайн».

«Ця підтримка у розмірі 80 млн шведських крон (€7,2 млн) є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні. Україна зможе розвивати свої технології безпілотників і можливості розмінування. Це допоможе українській армії та українському суспільству», – зазначив міністр оборони Пол Йонсон.

 

 

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Теги: Нідерланди Рустем Умєров дрон

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