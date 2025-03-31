Нідерланди проспонсорують «лінію безпілотників» для України
Міністр оборони Нідерландів під час візиту до Києва оголосив про надання фінансової допомоги для України
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що Амстердам виділить Україні €500 мільйонів на реалізацію масштабного проєкту «Лінія дронів». Ця ініціатива є частиною ширшого пакета допомоги Україні, спрямованого на зміцнення її обороноздатності в умовах триваючої агресії з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рубена Брекельманса.
Під час зустрічі Брекельманс у Києві зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим обговорили стратегічне партнерство країн.
«Я повідомив йому (Рустему Умєрову – ред.) щодо прискореної підтримки обсягом €2 мільярди у 2025 році», – зазначив Брекельманс.
Що таке «Лінія дронів»?
Проєкт «Лінія дронів» був ініційований Україною для розвитку сучасних безпілотних систем, які відіграють ключову роль у сучасній війні. В основі створення мережі спеціалізованих підрозділів, оснащених передовими безпілотними літальними апаратами (БПЛА), які забезпечують піхоті повітряний супровід, прикриття та можливість виявляти й знищувати цілі на відстані до 10-15 км. Це дозволяє створити так звану «killzone», де ворог не може просуватися без значних втрат.
Проєкт також передбачає масштабування найефективніших рішень у використанні дронів, розвиток інфраструктури для їхнього виробництва та обслуговування, а також навчання операторів і технічних спеціалістів. До ініціативи вже долучилися провідні підрозділи Збройних сил України, такі як «Рарог», «К-2», «Фенікс», «Ахіллес» та «Птахи Мадяра».
Нагадаємо, Швеція надасть додаткові €7 мільйонів на розмінування та дрони для України у рамках формату «Рамштайн».
«Ця підтримка у розмірі 80 млн шведських крон (€7,2 млн) є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні. Україна зможе розвивати свої технології безпілотників і можливості розмінування. Це допоможе українській армії та українському суспільству», – зазначив міністр оборони Пол Йонсон.
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