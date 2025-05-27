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Міноборони допустило до експлуатації «Антидроновий пістоль»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Міноборони допустило до експлуатації «Антидроновий пістоль»
«Антидроновий пістоль» – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту
фото: Міноборони

Новий пристрій для протидії БпЛА трохи більше 1 кг

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам «Антидроновий пістоль» українського виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як зазначили в оборонному відомстві, йдеться про індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам.

««Антидроновий пістоль» – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників», – зазначили в Міноборони.

Характеристики українського «Антидронового пістоля»:

  • має компактні розміри,
  • важить трохи понад 1 кг,
  • виготовлений у монолітному формфакторі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації у Збройних силах мобільні майстерні «Небокрай», призначені для ремонту та обслуговування безпілотників. 

Майстерня облаштована в металевому контейнері розміром 5,5 на 2 м, заввишки 2,25 м, закріпленому на двовісному автомобільному причепі. Там є автономні системи опалення, освітлення, кондиціонування та вентиляції. Всередині майстерні облаштовані робочі місця для майстрів із необхідними стелажами й контейнерами. 

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Теги: Міноборони зброя

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