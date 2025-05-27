Міноборони допустило до експлуатації «Антидроновий пістоль»

Новий пристрій для протидії БпЛА трохи більше 1 кг

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам «Антидроновий пістоль» українського виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як зазначили в оборонному відомстві, йдеться про індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам.

««Антидроновий пістоль» – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників», – зазначили в Міноборони.

Характеристики українського «Антидронового пістоля»:

має компактні розміри,

важить трохи понад 1 кг,

виготовлений у монолітному формфакторі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації у Збройних силах мобільні майстерні «Небокрай», призначені для ремонту та обслуговування безпілотників.

Майстерня облаштована в металевому контейнері розміром 5,5 на 2 м, заввишки 2,25 м, закріпленому на двовісному автомобільному причепі. Там є автономні системи опалення, освітлення, кондиціонування та вентиляції. Всередині майстерні облаштовані робочі місця для майстрів із необхідними стелажами й контейнерами.