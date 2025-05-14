Міноборони повідомило, чим займатиметься новостворене Управління космічної політики

Команда Управління космічної політики налічуватиме близько 20 фахівців «із глибокою спеціалізацією та практичним досвідом»

Основними напрямками роботи Управління космічної політики Міністерства оборони є напрацювання нормативно-правових актів для розвитку космічних спроможностей війська, пошук перспективних технологій і трендів та стратегічна координація космічної підтримки бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Про створення нового управління було оголошено наприкінці березня. Його робота складається з трьох основних напрямків.

Управління розроблятиме проєкти нормативно-правових актів для розвитку космічних спроможностей війська, щоб створити ефективну й гнучку політику без зайвої бюрократії, що швидко реагує на виклики війни. Крім того, управління здійснюватиме технологічну експертизу, співпрацюючи з науковими установами, R&D-центрами та розробниками – шукатиме перспективні технології, фахівців і тренди для інтеграції в оборону.

Ще одним його завданням є стратегічна координація космічної підтримки бойових дій. Управління налагоджуватиме партнерства з міжнародними урядовими та комерційними структурами, укладатиме контракти на постачання технологій і даних. Спираючись на дані з поля бою, команда управління зможе ефективно рекомендувати розподіл ресурсів і створювати прозорі процедури запиту космічних послуг, що пришвидшить доступ війська до потрібних технологій.

Команда Управління космічної політики майже сформована, вона налічуватиме близько 20 фахівців «із глибокою спеціалізацією та практичним досвідом». До її складу увійдуть, зокрема, військові юристи, експерти з інженерно-технічними компетенціями (за такими напрямами, як супутниковий зв’язок, дистанційне зондування Землі, навігація та геопросторове забезпечення, космічна ситуаційна обізнаність) та спеціалісти, відповідальні за взаємодію з постачальниками й користувачами оборонного сектору.

Нагадаємо, Міністерство оборони створило Управління космічної політики, яке буде співпрацювати із розробниками воєнний космічних технологій (супутників та ракет), здійснювати відповідні замовлення та формувати державну політику в цій галузі.

До слова, Європейське космічне агентство (ESA) протестує можливість виробництва смачної та звичної їжі для космонавтів прямо на орбіті або згодом на Місяці та Марсі. Проєкт, яким займається британська Frontier Space спільно з Імперським коледжем Лондона, передбачає вирощування в лабораторних умовах основних компонентів їжі – білків, жирів, протеїнів та волокон, а потім приготування з них звичайної їжі.