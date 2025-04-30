Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У музеї Нідерландів дитина пошкодила картину вартістю €50 млн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Дитина пошкодила картину у музеї
фото: Museum Boijmans Van Beuningen

Дитина пошкодила картину американського художника Марка Ротко у Ротердамі 

Дитина пошкодила картину американського художника Марка Ротко у Ротердамі. Полотно є великим чорним і маленьким помаранчевим прямокутником на темно-фіолетовому фоні і з 1970-х років міститься в музеї Бойманса-ван-Бенінгена в Роттердамі. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Представник галереї заявив, що все сталося минулого тижня через необережність одного з юних відвідувачів, вік якого не уточнюється. За його словами, пошкодження, а саме «невеликі подряпини на необробленому шарі фарби в нижній частині картини», виявилося поверховим.

«Наразі ми вивчаємо наступні кроки з обробки картини. Ми очікуємо, що у майбутньому роботу знову можна буде виставити», – додали в музеї.

Там не уточнили, хто нестиме відповідальність за завдану шкоду. До цього музей Бойманса-ван Бенінгена виставляв рахунки відвідувачам, через які постраждали витвори мистецтва.

До слова, американська акторка Шерон Стоун показала в себе вдома картину сучасного художника Артура Солецького. Зірка закликала підтримувати Україну. Шерон Стоун подякувала українському художнику та висловила захоплення його роботою.

Читайте також:

Теги: Нідерланди музеї музей дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатива є частиною ширшого пакета допомоги Україні
Нідерланди проспонсорують «лінію безпілотників» для України
31 березня, 13:43
Мюзикл композитора Коула Портера «Цілуй мене, Кет!» на головній сцені Національної оперети України
Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня
5 квiтня, 19:19
Остаточне рішення щодо введення європейських військ в Україну ще не ухвалене
Нідерланди назвали головну умову для введення європейських військ в Україну
12 квiтня, 08:19
Дівчинка перенесла кілька операцій і була виписана з лікарні за 10 днів
У Китаї дівчинка вижила після падіння з 25-го поверху
21 квiтня, 16:36
Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує
На Тернопільщині трирічна дитина 5 год блукала в лісі та пройшла 10 км
23 квiтня, 06:46
Писанки «Іканича» – це унікальний зразок народного мистецтва, що бере початок з кінця ХІХ століття
У Києві відбудеться виставка унікальних маріупольських писанок «Іканича»
22 квiтня, 16:10
Діана Попова померла 13 квітня від важкої хвороби, а Ігор Селецький раптово пішов із життя 20 квітн
Музей Києва знову в жалобі: за тиждень після смерті Попової помер її заступник
23 квiтня, 15:48
Дитяча письменниця Воронина образила хлопчика з особливими потребами
Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом
28 квiтня, 09:15
Під ворожим вогнем опинився Самарівський район – окупанти поцілили у житловий будинок
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: загинула дитина, є поранені
Вчора, 08:21

Курйоз

У музеї Нідерландів дитина пошкодила картину вартістю €50 млн
У музеї Нідерландів дитина пошкодила картину вартістю €50 млн
Кіркоров загорівся на сцені під час концерту (відео)
Кіркоров загорівся на сцені під час концерту (відео)
Чоловік 10 років збирав на Ferrari: після першої поїздки мрія згоріла вщент
Чоловік 10 років збирав на Ferrari: після першої поїздки мрія згоріла вщент
Жан-Клод Ван Дамм і екснардеп Онищенко зізнались у любові до Росії та Путіна
Жан-Клод Ван Дамм і екснардеп Онищенко зізнались у любові до Росії та Путіна
Трамп втрапив у курйозну ситуацію із парасолею (відео)
Трамп втрапив у курйозну ситуацію із парасолею (відео)
«Уманьводоканал» шукає власників секс-іграшок, які дістали з каналізації
«Уманьводоканал» шукає власників секс-іграшок, які дістали з каналізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
74K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
66K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
17K
Колишня зірка «Кварталу» Олена Кравець вийшла на сцену Театру Франка: перші оцінки глядачів (фото)
14K
Стівен Спілберг порадив подивитись найкращий американський фільм в історії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua