У музеї Нідерландів дитина пошкодила картину вартістю €50 млн

Дитина пошкодила картину американського художника Марка Ротко у Ротердамі

Дитина пошкодила картину американського художника Марка Ротко у Ротердамі. Полотно є великим чорним і маленьким помаранчевим прямокутником на темно-фіолетовому фоні і з 1970-х років міститься в музеї Бойманса-ван-Бенінгена в Роттердамі. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Представник галереї заявив, що все сталося минулого тижня через необережність одного з юних відвідувачів, вік якого не уточнюється. За його словами, пошкодження, а саме «невеликі подряпини на необробленому шарі фарби в нижній частині картини», виявилося поверховим.

«Наразі ми вивчаємо наступні кроки з обробки картини. Ми очікуємо, що у майбутньому роботу знову можна буде виставити», – додали в музеї.

Там не уточнили, хто нестиме відповідальність за завдану шкоду. До цього музей Бойманса-ван Бенінгена виставляв рахунки відвідувачам, через які постраждали витвори мистецтва.

До слова, американська акторка Шерон Стоун показала в себе вдома картину сучасного художника Артура Солецького. Зірка закликала підтримувати Україну. Шерон Стоун подякувала українському художнику та висловила захоплення його роботою.