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Партію «Альтернатива для Німеччини» визнано правоекстремістською: наслідки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Партію «Альтернатива для Німеччини» визнано правоекстремістською: наслідки
Аліса Вайдель у квітні 2017 року була обрана співголовою партії
фото: Wolfgang Maria Weber / picture alliance

Визнання партії правоекстремістською означає, що вона тепер вважається антиконституційною

Федеральне відомство з питань захисту конституції Німеччини визнало партію «Альтернатива для Німеччини» правоекстремістською організацією. Як передає «Главком», про це повідомляє видання Spiegel.

Визнання партії правоекстремістською означає, що вона тепер вважається антиконституційною. Це усуває деякі перешкоди для моніторингу діяльності АдН. Тож тепер за нею можна буде стежити, прослуховувати телефони її членів та вербувати інформаторів.

Водночас, пише Spiegel, політичні дебати про можливу заборону «Альтернативи для Німеччини», ймовірно, набиратимуть обертів.

Так, Бундестаг, Бундесрат або федеральний уряд можуть подати заяву про заборону діяльності цієї партії до Конституційного суду. Як вказує видання, для багатьох членів парламенту важливою передумовою для розгляду такого кроку є віднесення партії до «певних» правих екстремістів.

«Альтернатива для Німеччини» була заснована у 2013 році як партія євроскептиків. Згодом партія зсунулася вправо, її ультраправе «крило» посилилося, але було формально розпущене. Останніми роками популярність партії в Німеччині зростала, сьогодні вона представлена в Бундестазі та в багатьох земельних парламентах.

Партія має має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», критикує Європейський Союз та допомогу Україні.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині, які відбулися в неділю, 23 лютого, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца. 

Також, у грудні Маск назвав Шольца бовдуром та лайном. Через те, що канцлер розкритикував Маска через підтримку ультраправих у Німеччині. 

Після цього уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробах вплинути на виборчу кампанію в країні, зокрема через його підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Підставою для цього стали публікації мільярдера в соцмережі під хештегом «Х» та стаття на підтримку антиміграційної та антимусульманської позиції AfD.

Додамо, що Маск нещодавно опублікував статтю у виданні Welt am Sonntag, в якій висловив думку, що Німеччина перебуває на межі економічного та культурного краху. Мільярдер став на захист AfD, заперечуючи звинувачення у радикалізмі, і похвалив підхід партії до економічної політики, включно з регулюванням та податковою системою.

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Теги: Німеччина партії

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