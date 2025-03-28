Путін заявив, що не розуміє з ким в Україні підписувати документи про мир

Російський президент пропонує встановити в Україні «тимчасове управління під егідою ООН» для організації виборів

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали і пост у соцмережі Х радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.

Окрім цього, Путін запропонував встановити в Україні «тимчасове управління під егідою ООН» для організації виборів, стверджуючи, що чинна українська влада нібито є незаконною.

«Росії незрозуміло, з ким підписувати документи в Україні, адже завтра можуть прийти інші керівники», – заявив диктатор.

За його словами, після створення нового уряду можна буде розпочати переговори щодо мирної угоди.

«В принципі, можна було б під егідою ООН, США, європейських країн, а також наших партнерів і друзів обговорити можливість запровадження в Україні тимчасового управління. Це дозволило б провести демократичні вибори та привести до влади уряд, який користується довірою народу. І вже з ним починати переговори про мир», – сказав він.

На заяви Путіна відреагував радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

«Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність – якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють», – написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, британський історик і журналіст Оуен Метьюз у колонці для The Telegraph зазначає, що перспективи мирного процесу опинилися під загрозою через дві основні причини, повідомляє «Главком».

Після телефонної розмови Дональда Трампа з Путіним на початку місяця у Білому домі заявили, що покращення відносин між США та Росією має великі перспективи. У Вашингтоні також висловили сподівання на укладення «значних економічних угод» і встановлення геополітичної стабільності після завершення війни.

За словами Метьюза, мирному процесу заважають дві конкуруючі загрози: нетерпіння Трампа щодо припинення вогню та брехня Путіна. Американського президента неодноразово критикували за надмірну симпатію до російського лідера, однак навіть він починає усвідомлювати, що Путін використовує його у власних інтересах.