Атака дронів на Київщину: зруйновані будинки, є поранений

КОВА показала наслідки ворожої атаки на Київщину

У ніч проти 19 березня російйські терористи завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.

Ворожі дрони атакували Київщину в ніч на 19 березня фото: Микола Калашник

За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.

Зруйнований будинок внаслідок удару РФ по Київщині фото: Микола Калашник

«Всі оперативні служби працюють на місцях ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом», – написав Калашник.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії в ніч на 19 березня.

«Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії. Близько 40 «шахедів» у нашому небі, працює ППО», – написав Зеленський.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас, буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині.

Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.