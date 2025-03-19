Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака дронів на Київщину: зруйновані будинки, є поранений

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів на Київщину: зруйновані будинки, є поранений
Зруйнований вщент будинок внаслідок ворожої атаки на Київщину
фото: Микола Калашник

КОВА показала наслідки ворожої атаки на Київщину

У ніч проти 19 березня російйські терористи завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.

Ворожі дрони атакували Київщину в ніч на 19 березня
Ворожі дрони атакували Київщину в ніч на 19 березня
фото: Микола Калашник

За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.

Зруйнований будинок внаслідок удару РФ по Київщині
Зруйнований будинок внаслідок удару РФ по Київщині
фото: Микола Калашник

«Всі оперативні служби працюють на місцях ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом», – написав Калашник.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії в ніч на 19 березня. 

«Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії. Близько 40 «шахедів» у нашому небі, працює ППО», – написав Зеленський.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас, буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. 

Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

Читайте також:

Теги: війна Київщина росіяни дрон поранення Микола Калашник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заміна тимчасових органів оперативно-тактичного управління на корпуси, як очікують, позитивно позначиться на ситуації на полі бою
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає Технології війни
Вчора, 12:00
Санітарний інструктор 53-ї ОМБр порівняв вміст аптечки українського бійця та російського солдата
«Цим життя не врятуєш». Санітарний інструктор 53-ї ОМБр розкрив вміст аптечки окупанта
19 лютого, 16:56
Фахівці ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки
На Київщині сапери знищили бойову частину дрона «Герань-2»
21 лютого, 10:28
Росіян ставлять на ноги українські лікарі
«Вивезуть на органи». Мешканці Курщини відмовлялися евакуюватися в Україну
23 лютого, 21:10
США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент
США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент
6 березня, 20:16
Окупанти вчергове атакували цивільну інфраструктуру
Атака безпілотників на Одесу: зʼявилися нові світлини руйнувань
11 березня, 14:11
Дії Трампа поставили Банк Канади у надто важке становище
Банк Канади через тарифну війну потрапив у надскладну ситуацію
11 березня, 15:51
Американські підрядники, які допомагають зі зброєю, також відновили роботу
США підтвердили повне відновлення військової допомоги Україні – CNN
12 березня, 22:29
Трамп і Путін погодилися, що війна в Україні має завершитися тривалим миром
Путін підтримав ідею Трампа зупинити удари по українській енергетиці
Вчора, 19:42

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Атака дронів на Київщину: зруйновані будинки, є поранений
Атака дронів на Київщину: зруйновані будинки, є поранений
Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2025 року
«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ
«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді
Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінились від початку війни
Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінились від початку війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
69K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
56K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
26K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
26K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua