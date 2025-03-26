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Росія розробила вже понад десяток сценаріїв майбутніх військових конфліктів – ГУР

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Росія розробила вже понад десяток сценаріїв майбутніх військових конфліктів – ГУР
«Розв’язати українське питання» РФ намагатиметься якнайшвидше, зауважив Вадим Скібіцький
фото: скриншот/Youtube

Найнебезпечнішою є ситуація щодо  Польщі та балтійських країн

РФ вже спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045-го року. Близько половини таких сценаріїв стосуються Північної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького під час круглого столу «Нові контури європейської безпеки».

«Розв’язати українське питання» Росія намагатиметься до 2026 року, зауважив Скібіцький – адже, якщо війна триватиме ще 5-10 років, то РФ «ніколи не зможе наздогнати США та Китай». А взагалі геополітичні розрахунки Кремля стосуються періоду 2026-2035 років, причому наслідки мають діяти до 2045-го.

У зоні особливого ризику, за словами представника ГУР, перебувають країни Балтії та Польща.

Дуже важливо, аби союзники України не забували, яку роль може відіграти наша країна у формуванні спільної європейської безпеки, наголосив Вадим Скібіцький.

Раніше «Главком» повідомляв, що в разі російської збройної агресії Польща здатна тримати оборону не більше двох тижнів. За цей час має прибути допомога союзників по НАТО.

Також «Главком» писав, що Польща першою в Європі оголосила про створення Фонду оборони й безпеки з мільярдними інвестиціями.

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Теги: ГУР війна

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