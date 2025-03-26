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Від 13 до 23 років колонії суворого режиму. РФ засудила полонених «азовців»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Від 13 до 23 років колонії суворого режиму. РФ засудила полонених «азовців»
Українців звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу РФ
фото: російські ЗМІ

«Азов» у Росії визнаний терористичною організацією

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив полонених українських військових, які у різні роки служили у бригаді «Азов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Звинувачення проти українців ґрунтуються на тому, що всі вони були «азовцями» й висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення» та дотримувалися «проукраїнських радикальних поглядів». 

Зазначається, що деякі бійці обороняли Маріуполь та «Азовсталь», інші ж на момент російського вторгнення вже залишили службу і були затримані вдома або під час фільтрації.

«Азов» у Росії визнаний терористичною організацією, тому українців звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу РФ:

  • насильницьке захоплення влади (ч. 4 ст. 35, ст. 278 КК РФ),
  • організація діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 205.5 КК РФ),
  • проходження навчання для терористичної діяльності (ст. 205.3 КК РФ).

Реальні терміни отримали 12 людей, натомість 11 українців – заочні.

До 22 років колонії суворого режиму засуджено:

  • Ярослава Ждамарова,
  • Олександра Мероченця,
  • Микиту Тімоніна,
  • Олександра Мухіна,
  • Олега Тишкула,
  • Артура Грецького.
  • До 20 років ув'язнення засудили:
  • Олександра Ірха,
  • Артема Гребешкова.

До 17 років позбавлення волі засуджений Олег Міжгородський. До 13 років колонії суворого режиму засуджений Олег Жарков. 19 та 23 роки позбавлення волі у колонії суворого режиму призначили Анатолію Грицику та Олексію Смикова.

Одинадцятьом фігурантам справи, які повернулися в Україну в рамках обміну полоненими, вироки винесли заочно. Зокрема, Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського заочно засудили до 23 років колонії суворого режиму.

13 років виправної колонії загального режиму отримали: Олена Бондарчук, Лілія Павріанідіс, Олена Аврамова, Ірина Могитич, Владислава Майборода, Марина Текін, Ніна Бондаренко. 14 років виправної колонії загального режиму призначили Лілії Руденко та Наталії Гольфінер. Жінок судили заочно. У версені минулого року усіх дев'ятьох звільнили під час обміну полоненими. Повідомляється, що вісім жінок працювали кухарками в «Азові», ще одна була керівницею продовольчого складу до січня 2022 року.

Водночас було закрито справу загиблого Олександра Іщенка, якого закатували росіяни.

Нагадаємо, у Києві небайдужі влаштували мирну акцію «День полону – рік життя. Ніч полону – вічність. Поверніть НГУ 3057 «Азов», вимагаючи повернення бійців «Азову» з російського полону. Станом на зараз країна-агресорка утримує понад 900 «азовців».

До слова, українські військові з бригади «Азов», які 2,5 роки пробули у російському полоні, вперше поділилися своїми історіями. Їхні свідчення відкривають масштабні злочини окупантів.

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Теги: росія Азов полон

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