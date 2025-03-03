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Життєздатний план допомоги Україні. The Guardian назвала два безальтернативні пункти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Життєздатний план допомоги Україні. The Guardian назвала два безальтернативні пункти
Як зазначає газета, Україні важливо зберегти велику і дієздатну армію
фото з відкритих джерел

The Guardian: «Чим швидше Україна і Європа перестануть зациклюватися на американських гарантіях безпеки, тим швидше зможуть об'єднатися з США»

Ключовими гарантіями безпеки для післявоєнної України мають стати збереження великої і технологічно розвиненої армії, а також зобов'язання надати їй потужне озброєння, у разі повторного нападу з боку РФ. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Що окрім міцних обіймів отримав Зеленський? Світова преса підбиває підсумки саміту у Лондоні».

Як зазначає The Guardian, якщо Україна і Європа продовжать наполягати на сильних гарантіях безпеки з боку США, вони мають невеликі шанси на успіх, а більші – на остаточний розрив з Трампом.

«Президент США може припинити будь-яку підтримку України з боку США і піти на брудну угоду з Путіним. Збитки від цього можуть поширитися на всю Європу, якщо Трамп виведе американські війська і засоби з регіону», – каже старший науковий співробітник Фонду Карнегі Стівен Вертхайм.

Зазначається, якщо Україна і Європа перестануть зациклюватися на американських гарантіях безпеки, то швидше вони зможуть об'єднатися – разом зі Сполученими Штатами – навколо життєздатного плану, який має містити два основні пункти.

«Так, по-перше, післявоєнна Україна збереже велику і технологічно розвинену армію, підготовлену і забезпечену її західними партнерами. По-друге, США і Європа зобов'язуються надати Україні потужне озброєння, якщо Росія знову вторгнеться в Україну. Це зобов'язання викликало б велику довіру, на відміну від героїчної обіцянки вести війну на боці України. Союзники з НАТО також могли б підписати юридично зобов'язуючий документ і накопичити певні системи озброєнь, які можна було б перекинути в Україну в разі повторного нападу» – пише The Guardian.

Як пише газета, формула може не відповідати тому, чого хочуть українці, але вона може забезпечити те, що їм потрібно.

«Зрештою, власні сили України захистили країну в нинішньому конфлікті, зберігши 80% української території і змусивши Росію до дорогої війни на виснаження. Якщо ці сили залишаться сильними, навряд чи можна вважати, що Путін або його наступник зробить ще одну спробу – не тому, що Кремлю можна довіряти в дотриманні свого слова, а тому, що він зазнає величезних втрат за невелику вигоду», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Європа досі має зброю, яку вона може передати Україні: від артилерійських снарядів до високоточних ракет і систем протиповітряної оборони, однак для цього потрібне рішення європейських лідерів.

Як повідомлялося, ультиматуми американського лідера Дональда Трампа в бік України змушують європейські країни усвідомити, що у разі провалу домовленостей США можуть припинити озброювати Київ. Проте президент України Володимир Зеленський запевняє: попри такий серйозний удар, Україна зможе продовжувати боротьбу ще протягом багатьох місяців. Але для цього знадобиться єдність усіх європейських союзників

Теги: війна армія США Європа

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