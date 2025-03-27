Трамп ігнорує реальні наміри Путіна
Трамп – один крок уперед і два назад
Президент США заявив, що, можливо, Путін тягне час з мирною угодою з Україною. Тут можна додати, що не можливо, а очевидно.
Більше того, робить вигляд про частково «діюче» перемирʼя. Говорити, що РФ дотримується нейтралітету по енергетичних обʼєктах, і при цьому по факту збільшує кількість ударів по усіх інших обʼєктах (включаючи цивільну інфраструктуру) – це точно не про перемирʼя.
Трамп у той же час сказав, що Росія, на його думку, хоче покласти край війні. І згадав практику затягування у бізнесі (з підписанням контрактів) як приклад.
Але Трамп не сказав, що Росія прагне лише односторонніх поступок з боку України, і саме це буде вважати закінченням війни.
Підхід діючої американської адміністрації з показування «пряників» РФ, перш за все, згодою з російською версією «першопричин» (розширення НАТО) не є мотивом для Кремля завершити війну.
У даному разі, коли сформульований підхід (спочатку перемирʼя, потім рух до миру, про що сказав Рубіо), треба наполягати на виконанні домовлених позицій.
Як приклад – якщо це перемирʼя у небі, то воно повинно бути всеосяжним, і стосуватися усіх обʼєктів, а не окремих.
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