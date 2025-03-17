Втрати ворога станом на 17 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10344 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 17 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні на 17 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 березня втратила:

особового складу ‒ близько 895450 (+1210) осіб,

танків ‒ 10344 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 21489 (+11) од,

артилерійських систем – 24598 (+37) од,

РСЗВ – 1318 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1104 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29467 (+54),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40785 (+101) од,

спеціальна техніка ‒ 3778 (+1).

Втрати ворога станом на ранок 17 березня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 березня

в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

Активність ворожого флоту станом на ранок 17 березня ВМС ЗСУ

Нині триває 1118-й день повномасштабної війни в Україні.