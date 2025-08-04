Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив роботу після дронової атаки

Переробна потужність заводу становить 8,3 млн тонн нафти на рік

Первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі зупинено з 2 серпня після атаки українського безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Переробна потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,3 млн тонн нафти на рік (або близько 160 тис. барелів на добу). За даними джерел агентства, в результаті атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11.

Завод має дві установки первинної переробки нафти: CDU-11 потужністю 18,9 тис. тонн на добу і CDU-9 потужністю 4,7 тис. тонн на добу. Завод планував зупинити установку CDU-9 для проведення капітального планового ремонту з серпня до початку вересня.

Зазначається, що нещодавно Новокуйбишевський нафтопереробний завод переробляв близько 18 тис. тонн сирої нафти на добу. Минулого року завод переробив 5,74 млн тонн нафти, виробив 1,10 млн тонн автомобільних бензинів, 1,64 млн тонн дизельного палива та 1,27 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

Як повідомлялося, у липні дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки.

До слова, у січні-липні 2025 року Росія скоротила експорт нафти на 4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.