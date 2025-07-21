Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дрони атакують Ростовську область: у районі аеродрому лунають вибухи (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакують Ростовську область: у районі аеродрому лунають вибухи (відео)
Вже видніється пожежа та стовп диму
скриншот з відео

Як відомо, пуски ударних дронів по території України відбуваються саме з цієї авіабази

Увечері 21 липня у Ростовській області прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни нарахували щонайменше 10, а згодом побачили спалахи в районі військового аеродрому Міллерово. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Тим часом російське міноборони заявило, що над Ростовською областю нібито збили 12 безпілотників. Загалом у відомстві повідомили, що над територією РФ було збито 25 дронів.

Місцеві пабліки поширили відео, на яких чутно вибухи та роботу ППО.

На інших кадрах вже видніється пожежа та стовп диму.

Влада Ростовщини наразі не коментувала атаку. Як відомо, пуски ударних дронів по території України відбуваються саме з цієї авіабази.

Нагадаємо, у ніч проти 5 червня вибухи пролунали у Ростовській області. Згодом стало відомо, що дрони атакували військовий аеродром Міллерово. 

Тоді виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку безпілотників у Міллеровському районі.

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано пошкодження на хуторі Сулін. Там пошкоджені  споруди, електропроводи та машини.

Теги: росія аеродром вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна, яку не чути: без вибухів, без сирен, але з катастрофічними наслідками
Війна, яку не чути: без вибухів, без сирен, але з катастрофічними наслідками
2 липня, 10:48
Сирський: Ми знаємо про плани РФ, про ті задачі, які в них поставлені для нарощення кількості дронів
Україна наздоганяє РФ у розробці дронів – Сирський
22 червня, 11:30
Кубілюс стверджує, що Європа має бути готова до російського нападу
ЄС планує створити армію дронів для захисту від Росії
26 червня, 11:01
Вартість нафти у російських портах знизилась до $55–56 за барель, опустившись нижче західного цінового обмеження в $60
Ціна на російську нафту Urals впала нижче $60 – Reuters
26 червня, 23:15
2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі
Вибухи біля Житомира: поліція назвала причину та оголосила підозри п’ятьом фігурантам
7 липня, 16:27
Домовленість з Росією про будівництво теплової електростанції на території Казахстану було укладено в листопаді 2023 року
Казахстан відмовився від послуг РФ у будівництві електростанцій
16 липня, 12:19
«Росія розпочне державний переворот у Вірменії з військової бази у Ґюмрі»
«Росія розпочне державний переворот у Вірменії з військової бази у Ґюмрі»
10 липня, 21:00
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22987 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 15 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
15 липня, 07:38
У Росії гучно
Росію атакували безпілотники: в аеропортах затримуються рейси, потяги не їдуть
Вчора, 01:49

Суспільство

Дрони атакують Ростовську область: у районі аеродрому лунають вибухи (відео)
Дрони атакують Ростовську область: у районі аеродрому лунають вибухи (відео)
Російські ДРГ почали заходити у Покровськ – DeepState
Російські ДРГ почали заходити у Покровськ – DeepState
Зеленський назвав дату третього раунду переговорів з Росією
Зеленський назвав дату третього раунду переговорів з Росією
У НАБУ заявили, що причетність співробітника до спецслужб РФ не підтверджена
У НАБУ заявили, що причетність співробітника до спецслужб РФ не підтверджена
Чому в Україні нашестя сарани: науковець надав роз'яснення
Чому в Україні нашестя сарани: науковець надав роз'яснення
Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ
Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
25K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
5726
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5695
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
5292
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua