Дрони атакують Ростовську область: у районі аеродрому лунають вибухи (відео)

Вже видніється пожежа та стовп диму

Як відомо, пуски ударних дронів по території України відбуваються саме з цієї авіабази

Увечері 21 липня у Ростовській області прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни нарахували щонайменше 10, а згодом побачили спалахи в районі військового аеродрому Міллерово. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Тим часом російське міноборони заявило, що над Ростовською областю нібито збили 12 безпілотників. Загалом у відомстві повідомили, що над територією РФ було збито 25 дронів.

Місцеві пабліки поширили відео, на яких чутно вибухи та роботу ППО.

На інших кадрах вже видніється пожежа та стовп диму.

Влада Ростовщини наразі не коментувала атаку. Як відомо, пуски ударних дронів по території України відбуваються саме з цієї авіабази.

Нагадаємо, у ніч проти 5 червня вибухи пролунали у Ростовській області. Згодом стало відомо, що дрони атакували військовий аеродром Міллерово.

Тоді виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку безпілотників у Міллеровському районі.

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано пошкодження на хуторі Сулін. Там пошкоджені споруди, електропроводи та машини.