Малюк розказав, як СБУ «дерусифікує» бізнес: цифри і факти
За матеріалами СБУ арештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн
Протягом 2022-2023 років за матеріалами Служби безпеки в Україні було арештовано бізнес-активів російських олігархів на майже 190 млрд грн. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк.
Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Група ГМС», «Татнефть», банки тощо.
Окрім того, за ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції до понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших країнах.
За словами Малюка, спецслужба сформувала список російського бізнесу, що фінансує війну, і комплексно перевіряє кожного фігуранта. Уся інформація буде долучена до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.
Зібрані матеріали стануть доказами у кримінальних провадженнях за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України) та чч. 1, 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.
«Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із путіним. Тому що вони – повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші росія запускає ракети і дрони. СБУ зробить усе, щоб дослідити всі бізнес-ланцюжки, які ведуть до фінансування війни, і довести їх у міжнародному трибуналі. Зрештою російські активи мають працювати на користь України. Вже сьогодні СБУ активно «дерусифікує» бізнес, який працює на ворога, дотримуючись жорсткої лінії щодо його санкцій, арешту і конфіскації», – заявив Малюк.
Раніше повідомлялося, що Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ.
У відповідь на повідомлення про готовність Німеччини арештувати російські активи у Росії традиційно взялися за погрози. Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив Берліну «аналогічними діями».
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