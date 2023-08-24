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Валентин Кім Психолог

Росіян очікує посилення репресій. І ось чому

glavcom.ua
Путін нагадав, що він нікому не пробачає своєї слабкості
фото з відкритих джерел

Про збиття літака Пригожина

Володимир Путін продемонстрував, що режим встояв після небезпечного, але не вдалого путча Пригожина. Режим Путіна зміг і вистояти, і посилитись. Ще Володимир Путін нагадав, що він нікому не пробачає своєї слабкості. І навіть будь якого натяку на нелояльність. Прибрати колишнього підлеглого разом з усією верхівкою після гарантій персональної безпеки – це дуже по КДБшному.

Все це формує підгрунтя для посилення режиму в подальшому. Будуть ще ретельніше закручувати гайки та розганяти репресивний каток.

На фоні падаючого рубля та неефективної армії володимир путін посилить ту структуру, яка зараз допомогла йому позбутися людини, саме існування якою було для путіна позором. ФСБ отримує «золоту картку» і в нею наступають щасливі часи. Навіть сьогоднішній інцедент з гелікоптером-втікачем ФСБ поверне собі на користь. Контроль з боку ФСБ ще посилиться, що знивелює роль військових ще більше.

Але не думаю, що у вбивстві пригожина є щось корисне для нас. Так, одним покидьком стало менше, але за рахунок цього посилились інші покидьки.

В дальній перспективі таке посилення диктатури призводить до подальшої консервації країни і її неефективності. М'ясні штурми та масовані неприцільні ракетні удари і далі будуть улюбленими інструментами кремля.

Не слід очікувати зростання ефективності від армії, якою керують спецслужбісти. Ми вже бачили як вони перетворили вторгнення на спец операцію. І бачили що з того вийшло. Але вільного м’яса та примітивних дронів з ракетами у росії завжди було вдосталь.

Так що нам треба триматися, допомагати нашим військовим і не впадати в оманливі ілюзії.

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Джерело
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Теги: путін путінський режим Євген Пригожин росіяни репресії

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Валентин Кім

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