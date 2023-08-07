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Екскерівник російської компанії «Газпромбанк» отримав нагороду від Залужного (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Екскерівник російської компанії «Газпромбанк» отримав нагороду від Залужного (фото)
З весни 2022 року Волобуєв захищає Україну в лавах легіону «Свобода Росії»
фото: Ігор Волобуєв

Ігор Волобуєв отримав нагороду «Золотий хрест»

Колишній топменеджер російської компанії «Газпромбанк» Ігор Волобуєв, який на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну проживав у Росії, отримав нагороду від Валерія Залужного.

Фото нагрудного знака «Золотий хрест» чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook з підписом «Служу українському народу». З весни 2022 року Волобуєв захищає Україну в лавах легіону «Свобода Росії».

Колишній топменеджер російської компанії «Газпромбанк» Ігор Волобуєв отримав нагороду від Валерія Залужного
Колишній топменеджер російської компанії «Газпромбанк» Ігор Волобуєв отримав нагороду від Валерія Залужного
фото: Ігор Волобуєв

Відомо, що нагороду «Золотий хрест» вручають військовим рядового та сержантського складу за успішне виконання бойових завдань. Вона належить до відзнак головнокомандувача ЗСУ. Нагороду датовано 27 липня поточного року, але фото її опубліковано у мережі лише сьогодні.

До квітня 2022 року Ігор Волобуєв обіймав посаду віцепрезидента «Газпромбанку», але згодом вирішив підтримати Україну та виїхав з Росії. Родом колишній топменеджер російського банку з Охтирки Сумської області, там проживав його батько на період вторгнення росіян.

Своє повернення в Україну він прокоментував тим, що хоче «покаятися та відмитися» від російського минулого. З весни 2022 року Ігор Волобуєв захищає Україну у складі легіону «Свобода Росії».

«За національністю я українець… Я не міг більше спостерігати з боку, що робить Росія з моєю батьківщиною. Мій візит – це як покаяння, я хочу відмитися від свого російського минулого. Я хочу залишитися в Україні до перемоги. Хотів повернутися ще у 2004 році, але не зміг цього зробити за сімейними обставинами», – сказав він у коментарі The Insider навесні минулого року.

У коментарях українці привітали колишнього російського топменеджера із нагородою.

Українці привітали колишнього російського топменеджера із нагородою від Залужного
Українці привітали колишнього російського топменеджера із нагородою від Залужного
фото: скріншот з соцмереж

Нагадаємо, громадяни Білорусі, які воювали на боці російських окупантів проти України, звернулися до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Двоє військовополонених попросили його забрати їх додому.

До слова, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.

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Теги: банк війна державні нагороди Валерій Залужний росіяни

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