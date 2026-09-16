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У Донецьку ліквідовано одного з керівників штабу 25-ї армії РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Донецьку ліквідовано одного з керівників штабу 25-ї армії РФ
Разом із Басенком, за повідомленнями відкритих джерел, цього дня могли загинути й інші штабні офіцери
фото: соцмережі

Російський офіцер загинув унаслідок удару по командному пункту окупантів

В окупованому Донецьку ліквідовано одного з керівників штабу 25-ї загальновійськової армії Росії. Йдеться про Віктора Басенка, який обіймав посаду начальника штабу матеріально-технічного забезпечення російського угруповання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на український моніторинговий osint-канал Exilenova+ та росЗМІ. 

Відзначається, що Басенко загинув 26 серпня внаслідок удару по російському командному пункту в Донецьку. Окупант відповідав за штаб матеріально-технічного забезпечення 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ. Ця структура відповідає, зокрема, за організацію забезпечення військ, необхідного для їхньої роботи на фронті

 

Подробиці щодо самого удару та обставин загибелі російського офіцера наразі обмежені. Інформацію про його ліквідацію оприлюднили після встановлення особи загиблого. Про загибель 46-річного російського військового у соцмережах повідомила його донька. Вона написала, що родині важко повірити в його смерть і змиритися з втратою.

Повідомлення про загибель окупанта
Повідомлення про загибель окупанта
фото: соцмережі

25-та загальновійськова армія РФ була сформована у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її підрозділи залучені до бойових дій на українській території.

Варто нагадати, що російський генерал-майор Антон Груніс, командир 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, загинув під час війни проти України.

 

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Теги: ЗСУ війна Донецьк смерть окупанти

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