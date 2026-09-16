Тривалий час вважався зниклим безвісти на Курщині. Згадаймо Володимира Танковського

У травні 2023 року Володимир Танковський добровільно став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Танковського.

33-річний солдат Володимир Танковський загинув 5 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у Курській області Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Володимир Танковський народився 21 липня 1991 року в селі Нова Українка Рівненського району. Навчався у Котівській загальноосвітній школі, а згодом здобув фах слюсаря-електрика з ремонту автомобілів у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва.

Після навчання працював за спеціальністю, зокрема на підприємстві «Рівнехолод». У травні 2023 року Володимир Танковський добровільно став на захист Батьківщини.

«Ще на початку повномасштабного вторгнення він казав, що піде на війну. Володя готувався до цього і був налаштований захищати Україну. Він швидко адаптувався до служби, ніколи не скаржився, а навпаки – був у захваті, що має можливість у такий складний час бути корисним своїй державі та народу. Це була добра, щира та цілеспрямована людина. Все, що йому подобалося, він намагався освоїти. Завжди казав, що у житті треба встигнути якомога більше дізнатися та навчитися», – розповіла мама захисника.

Володимир Танковський загинув під час виконання бойового завдання у Курській області Росії фото: Рівненська міська рада

Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його особу вдалося ідентифікувати та передати тіло рідним для гідного поховання.

Прощання з Володимиром Танковським на майдані Незалежності в Рівному фото: Рівненська міська рада

Прощання із захисником фото: Рівненська міська рада

Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному. У Володимира залишилися мама та куми.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.