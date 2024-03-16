Макрон прокоментував свій майбутній візит до України

Макрон заявив, що приїде в Україну з конкретними пропозиціями та рішеннями

Макрон зазначив, що, коли він «фізично приїде» в Україну – це означатиме конкретні пропозиції та рішення

Французький президент Еммануель Макрон збирається приїхати в Україну з конкретними пропозиціями та рішеннями. Про це президент Франції сказав на інтерв'ю українським медіа для національного марафону «Єдині новини».

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«В мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України. Саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським. Я поїду у Берлін, переговорю з канцлером Шольцом і прем’єр-міністром Польщі. Я певен, що ми зможемо виділити додаткові фінанси», – сказав президент Франції.

Макрон додав, що, коли він «фізично приїде» в Україну – це означатиме конкретні пропозиції та рішення.

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Раніше президент Франції Емануель Макрон пояснив, як за роки політичних відносин з Путіним перейшов від особистих дзвінків президенту РФ до більш жорстких заяв – на рівні можливості застосування іноземних військ в Україні. Політик нагадав, що між цими періодами є розрив у два роки. Спершу він дійсно (у 2017-2022 роках, – ред.) багато спілкувався з Путіним. Були зустрічі у різних форматах: у Франції, під час візитів у Росію, на міжнародній арені. Головною метою цих «побачень» був мир в Україні, дотримання «Мінських угод».

Як відомо, 21 лютого під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Україну.

П'ять днів потому, 26 лютого, Еммануель Макрон уперше публічно допустив можливість відправки західних військ в Україну. Ця його заява, як пише Le Monde, стала для Франції «дипломатичною катастрофою», наслідки якої Єлисейський палац «намагається мінімізувати» досі.